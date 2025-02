Fortalecendo laços com Fortaleza e conhecendo o nosso cliente

Começamos 2025 com um gostinho de dever cumprido. Afinal, 2024 foi um ano marcante para o Grupo Austin. Consolidamos nossa posição no cenário gastronômico e de entretenimento de Fortaleza, resultado de nosso compromisso com a valorização e conexão com nossos clientes. Acredito que o sucesso de uma empresa está na capacidade de criar experiências autênticas, que dialoguem com o local e as pessoas. Em um mercado competitivo, ter uma identidade clara é o que nos diferencia.

Neste ano, inauguramos o Vistta Rooftop, o primeiro rooftop skyline com culinária asiática de Fortaleza. Com o talento do Chef Stefano Bignotti e do mixologista Marcelo Serrano, o Vistta se tornou mais do que um restaurante – tornou-se um marco turístico da cidade. O que mais me orgulha é que o sucesso dele não se resume ao cardápio, mas à conexão genuína entre o espaço e Fortaleza. Encerramos o ciclo de 10 anos do grupo com o lançamento do Esttaleiro Parrilla do Mar, no Cais do Porto. Esse projeto foi especial não apenas por ser o sexto empreendimento do Grupo Austin, mas como uma homenagem à cidade que nos acolheu há uma década.

Pensamos em cada detalhe para traduzir a essência de Fortaleza: o mar, o pôr do sol e a energia vibrante do Mucuripe. A parrilla de frutos do mar é nossa celebração à riqueza e aos sabores da costa cearense. Oferecer experiências que vão além da gastronomia e dos drinks é o que nos motiva. O Esttaleiro e o Vistta representam nossa conexão com o ecossistema do turismo local, desenvolvendo não apenas nossos negócios, mas também toda a cadeia do setor em Fortaleza.

Nesse 2025 que se abre a nossa frente, continuaremos firmes em nosso propósito de ser referência no mercado gastronômico e de entretenimento, contribuindo para o crescimento de Fortaleza como um destino turístico de destaque no Brasil. Ao olhar para nossa trajetória, sinto orgulho de como fortalecemos nossos laços com a cidade e aprofundamos o relacionamento com nossos clientes. Esses pilares, para mim, são o caminho mais sólido para uma empresa que busca não apenas sucesso, mas relevância. E tenho a certeza de que ainda há muito mais a oferecer a Fortaleza e ao nosso público.

Daniel Meireles é CEO do Grupo Austin