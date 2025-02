Segunda moradia é impulsionada pela demanda de crédito em 2024, e projeções são otimistas para 2025

O mercado de segunda moradia no Brasil tem mostrado um crescimento consistente nos últimos anos, impulsionado por uma série de fatores, como o desejo por mais qualidade de vida e a busca por refúgio que proporcione tranquilidade. Com o cenário econômico em constante transformação e as novas tendências de consumo, o segmento de imóveis de segunda residência promete continuar em ascensão nos próximos anos.



O ano de 2024 foi excelente para o mercado de segunda moradia. Tivemos um crescimento considerável na procura por esse tipo de imóvel, ainda seguindo a linha das pessoas que priorizam o lazer e aproveitar bons momentos com amigos e familiares.



A prática do kitesurf e a divulgação em massa do litoral cearense impulsionaram a expansão imobiliária em regiões como o Preá e o Fortim, dando o tom.



A acessibilidade ao crédito também foi um fator fundamental para o crescimento do mercado. Acredito que, para o tipo de produto que vendemos, essa medida contribui para o impulsionamento do crescimento do mercado. Apesar das taxas de juros mais altas, observamos, durante este ano, um aumento de financiamentos bancários para aquisições de imóveis de segunda moradia.



Para 2025, projetamos a continuidade desse crescimento, impulsionada pela oferta de produtos mais acessíveis, tendo em vista que as incorporadoras estão desenvolvendo produtos mais compactos, que, consequentemente, são mais acessíveis para outras faixas de renda. Assim, abre-se um leque maior de mercado para desbravar.



Os produtos de segunda moradia, seja em regiões de praia ou de serra, sempre devem estar alinhados com os conceitos de sustentabilidade. Hoje, existem diversos métodos de construção que diminuem consideravelmente o dano causado, além da implementação de equipamentos e tecnologias que contribuem para uma geração menor de resíduos após a entrega desses empreendimentos.



Para finalizar, trago um exemplo próprio, nossa empresa a Brasterra, teve um impacto positivo na economia do Ceará, em especial na Serra de Guramiranga. Geramos cerca de 70 empregos diretos e indiretos por meio das obras, além de um aporte na economia local de, em média, R$ 200 mil a R$ 250 mil, entre salários e benefícios.



Edmundo Rodrigues é empresário e sócio-diretor da Brasterra Imóveis