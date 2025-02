Teoria e prática do direito

João, dedicado aluno da Unifor, indagou-me com era o nosso estudo teórico e prático do Direito, na década de 60/70, para enfrentarmos os concursos públicos e também advogarmos.

Foi uma época difícil, a começar por ter, em Fortaleza, somente a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, onde o vestibular reservava um pequeno numero de vagas, e tínhamos de perder noites de sono, estudando, para melhor sobreviver, eis que também tínhamos de trabalhar.

Pensar positivo e ser determinado, era e continua sendo indispensável para caminharmos em prol de um melhor futuro, já realizando concursos de nível médio, até o aluno concluir seu curso de Direito e ser aprovado na OAB. Nada cai do céu, senão água ou granizo.

Naquela década, líamos alguns livros que existiam na Faculdade de Direito; a pesquisa às Leis era em papel através do Diário Oficial da União e, a Jurisprudência, através do Diário da Justiça da União que, com datilógrafo, concurso que fiz para ser empregado do Banco do Nordeste, consultava a excelente biblioteca de lá.

Sempre dei mais preferência à Jurisprudência porque os julgadores já invocam a opinião dos grandes juristas ( doutrinadores). E o mais importante: ao ler cada jurisprudência eu já tomava ciência de como os Tribunais decidiam determinados assuntos e, ato contínuo, tirava uma xerox da página, com a data, e ia formando um meu fichário manual.

Quando assumi a Justiça Federal, em concurso quando era de âmbito nacional, de 1987/1988, escolhi o Estado do Piauí, para onde fui e, por algum tempo, ali respondi sozinho por duas (2) Varas, era o Diretor do Foro, integrante do Tribunal Regional Eleitoral, plantonista aos sábados, domingos e feriados e, como não existia celular e nem computador, para vir de Teresina para Fortaleza ver a minha família, tinha de obter autorização do Corregedor do antigo Tribunal Federal de Recursos.

Resumindo, eu era, no bom sentido, um “ escravo da Justiça” e o pior: não tinha ninguém com quem pudesse conversar e discutir para decidir determinadas causas complexas naquele enorme Estado do Piauí, mas eu tinha um trunfo onde não tive dificuldade para decidir qualquer ação judicial sob a minha jurisdição: durante a preparação para vários concursos, inclusive os de Juiz estadual e federal, eu fiz um fichário manual com aproximadamente umas cinco mil fichas, das ementas da jurisprudência obtida no Diário da Justiça da União, acima referido.

Atualmente, o aluno, o advogado, ou qualquer profissional do Direito, não precisa ler, durante anos, como fiz, a jurisprudência de mais de cinco mil fichas, porque a encontrará facilmente no www.planalto.gov.br, todas as Leis Federais e Nacionais, Constituição, Emendas Constitucionais etc . E quanto à jurisprudência, onde já se citam opinião dos doutrinadores, no www........jus.br ( depois desse www, você coloca o tribunal que quiser: STF, STJ,TST,TSE, TRF1 a 6, TJSP, TJRJ, TJCE, TJSC e tantos Tribunais que queira). Essa pesquisa lhe dá uma fonte oficial.

Tem mais: numa busca rápida você pode utilizar, desde que o faça com prudência, pois às vezes conforme a pergunta poderão vir resposta equivocadas, nas diversas INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ( Meta, CHATGPT etc). E, para obter todo tipo de peça escrita ( petição inicial, contestação, recursos etc) quem quiser pode se cadastrar e consultar, entre outros, o jusbrasil.

Mas com toda essa facilidade, nunca deixa de ler as leis e demais normas e raciocinar, antes dessas consultas, procurando pensar como você agirá como profissional do Direito no caso concreto que lhe chegue.

Nunca despreze a sua própria inteligência, seja sempre determinado e pense positivo. Quem é negativo trás maus pensamentos e se aniquila desnecessariamente.

Não esquecer que todas essas máquinas que nos propiciam rápidas consultas pela via da inteligência artificial, jamais substituirão a inteligência humana, até porque elas são municiadas pelo ser humano, tanto que os Tribunais, bem como o Conselho Nacional de Justiça, preocupados com informações equivocadas dessas máquinas, estão procurando regulamentá-la ( a IA).

​Agapito Machado é juiz federal e professor da Unifor