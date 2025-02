Evangelização: para meditar (II)

Apresentamos versículos selecionados de capítulos bíblicos do Livro dos Provérbios (Pv): 1.2_ Os provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos; 1.7_ Para ser sábio, é preciso primeiro respeitar a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender; 1.10/11_ Se os homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer: Venha, vamos matar alguém! Vamos nos divertir atacando pessoas inocentes!; 1.23_ Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês; 2.8_ Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem; 3.1_ Filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos; 6. 16/19_ Existem sete coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca briga entre amigos; 10.02_ O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas; 11.2_ O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria; 11.27_ Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal; 17.15_ Há duas coisas que o Senhor Deus não admite: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente; 27.4_ O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda; 30.13_ Há pessoas que são tão orgulhosas, que olham os outros com desprezo; 30.14_ Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados; 31.8_ Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja o direito de todos os desamparados. Por fim, podemos dizer que evangelizar significa a busca da verdade. P.S. João/14.6_ “Eu sou o caminho, a verdade e a vida.”

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC