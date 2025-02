Lembrar que durante muitos anos a educação para mulheres foi negada em nossa país traz um misto de tristeza pelos anos perdidos em que muitas mulheres não conseguiram êxito em suas profissões pela inacessibilidade à educação, mas também de felicidade porque, após muita luta, esse direito foi conquistado e agora conseguimos ver o sucesso de mulheres incríveis nas mais diversas áreas.

No mês em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, é preciso valorizar e entender a importância dessa conquista, percebendo que o direito à educação para meninas e mulheres influencia diretamente em todos os âmbitos, seja na ciência, na política ou na advocacia.

Com força, resiliência e inteligência, as mulheres usam do poder da educação para alcançar o topo nas suas profissões, como, por exemplo, Bertha Luz, pioneira na ciência no Brasil, ou até mesmo a primeira advogada brasileira, Esperança Garcia.

Mas todas essas mulheres precisaram de incentivo, de informação, para entender que realmente a educação é o melhor caminho! No entanto, necessitamos também pensar também que algumas meninas e mulheres, infelizmente, ainda não têm o acesso à educação básica.

Muitas vezes, precisam trabalhar desde cedo para ajudar a família em casa e não possuem tempo para estudar, ou até mesmo moram em um local muito restrito que não tem um fácil acesso à educação. Então, vale a reflexão, será mesmo que já podemos dizer que tivemos o êxito completo da educação para meninas e mulheres? Precisamos estar atentos ao trabalho das autoridades e do governo nesse sentido, para que tenhamos a garantia de que todos tenham o acesso à informação e o direito à educação.

Nosso país é rico em cultura e possui um sistema de educação bem amplo, mas que, infelizmente, ainda não chega a todos. Existem meninas e mulheres inteligentes que conseguem perpassar por diversas áreas, mas precisam de incentivo, precisam de informação para que essa educação seja cada vez mais efetiva. Meu desejo e minha luta é para que possamos encontrar meios de garantir que essa educação chegue a todas, afinal a educação também foi feita para elas!

Conceição Martins é advogada