Setembro é conhecido como o mês de conscientização da Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP). A SOP é a principal causa de alteração menstrual e infertilidade feminina, diagnosticada quando a mulher apresenta pelo menos duas das três condições a seguir: (1) falta de ovulação, caracterizada com ciclos menstruais irregulares; (2) excesso de hormônios masculinos; e (3) ovários com múltiplos cistos em um ultrassom transvaginal. Além da dificuldade para engravidar, as mulheres com SOP apresentam risco elevado de obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, alterações no sono e câncer de endométrio.

O dia 10 de setembro foi o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Assim, desde 2015, setembro também passou a ser dedicado à realização de campanhas de prevenção de suicídio. E qual a relação entre SOP e a saúde mental? Vários estudos já comprovaram uma forte associação entre a SOP, má qualidade de vida e alterações na saúde mental das pacientes. Mulheres com SOP apresentam o dobro de risco para desenvolverem depressão, ansiedade, transtorno bipolar e transtorno obsessivo-compulsivo.

As alterações hormonais que ocorrem na mulher com SOP provocam problemas de humor. Excesso de peso, hirsutismo, acne, mudança de aparência e a insatisfação com a imagem corporal podem tornar as mulheres com SOP profundamente deprimidas. Além disso, o excesso de hormônios masculinos e a resistência à insulina possuem associação direta com depressão e ansiedade nas mulheres com SOP. A depressão é um dos distúrbios mentais que induz tendências suicidas e morte. A incapacidade de algumas mulheres lidar com os sintomas da SOP pode provocar isolamento e pensamentos negativos, incluindo suicídio. As taxas de suicídio são mais comuns em mulheres com SOP.

A relação entre SOP e saúde mental é, muitas vezes, negligenciada já que a atenção, na maioria dos casos, está direcionada para o tratamento da infertilidade e de queixas menstruais. Profissionais da saúde e pacientes devem ter pleno conhecimento sobre o impacto da SOP na saúde mental. Dessa forma, essa população de risco de suicídio pode se beneficiar com diagnóstico e intervenções precoces.