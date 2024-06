O Dia dos Namorados é uma grande data comemorativa para os casais. Tradicionalmente, dar uma joia para o (a) seu (sua) namorado (a) envolve muito mais do que apenas o ato de presentear como também assumir o compromisso.

As joias por si só traduzem de maneira única esse sentimento tão nobre. Que mulher não gostaria de ganhar uma joia? Lembro da minha mãe contando que quando viu meu pai chegando com uma caixinha de joias já sabia o que simbolizava, sem que ele não pronunciasse nenhuma palavra.

Para nós que atuamos nesse segmento, o Dia dos Namorados é a terceira data mais importante com um expressivo fluxo de vendas com valores de crescimento de até 50% das vendas em relação a um mês normal de vendas.

Alianças, anéis de compromisso, solitários, anéis, colares e brincos de coração fazem parte do mix de peças mais vendidos nessa época. Por isso, toda a fabricação entra nesse clima e o que mais vemos de peças em nossas vitrines são corações, conjuntos, peças que tenham esse significado: Amor, paixão, compromisso e eternidade.

A campanha especial desse ano, já está chegando e a nossa expectativa é atender a todos os tipos de casais e clientes, com grande excelência no atendimento e que todos os clientes apaixonados aproveitem ainda mais essa data.

A joia por ser um presente eterno, que dura décadas e pode ser passada de geração para geração, é uma das mais pedidas para esse dia tão especial, a intenção dos apaixonados é eternizar esses momentos e torná-los cada vez mais inesquecíveis.

Portanto, o setor joalheiro para o Dia dos Namorados no Ceará está em plena efervescência. Com a retomada econômica e o aumento da confiança do consumidor, as joalherias locais estão se preparando para atender à demanda aquecida por presentes especiais.

Além disso, a personalização de joias ganha destaque, permitindo que os casais expressem seu amor de forma única e exclusiva. Com a combinação do talento dos artesãos locais e a qualidade dos materiais, o setor joalheiro cearense promete encantar os corações apaixonados neste Dia dos Namorados.