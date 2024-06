Fortaleza e Região: Crescimento Histórico no Mercado Imobiliário

É com grande entusiasmo que trago a público os números mais recentes que refletem o panorama do mercado imobiliário em Fortaleza e sua região metropolitana. O primeiro trimestre de 2024 foi um marco histórico, com o melhor desempenho em nove anos.

Os dados divulgados pelo setor de pesquisas do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE) revelaram um crescimento de 51,68% no número de unidades habitacionais vendidas no primeiro trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Um total de 3.792 unidades encontraram novos proprietários entre janeiro e março deste ano.

Esse avanço é impulsionado pela redução das taxas de juros e maior acesso ao crédito, refletindo políticas econômicas eficazes. Fortaleza emerge como protagonista nesse cenário, liderando as vendas com 2.347 unidades comercializadas. Contudo, é importante destacar que o crescimento não se limita à capital, com municípios como Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Itaitinga e Maracanaú também contribuindo de forma significativa para esse sucesso coletivo.

O Sinduscon Ceará, como entidade representativa do setor, tem desempenhado um papel fundamental nesse crescimento. Além de promover o desenvolvimento sustentável da indústria da construção civil, nossa instituição oferece um suporte significativo para as empresas associadas.

Comprometida em proporcionar um ambiente favorável para o crescimento das empresas associadas, a entidade oferece assessoria jurídica, tratativas junto a órgãos reguladores e prestadores de serviços e mantém diálogo permanente com o poder público. Postura essencial para promover políticas e regulamentações que impulsionem ainda mais o desenvolvimento do mercado imobiliário e da economia como um todo.

À medida que avançamos para o segundo trimestre de 2024, permanecemos otimistas com o futuro. Estímulos governamentais, como o programa Entrada Moradia Ceará, continuarão a impulsionar nosso crescimento.

Em suma, estamos testemunhando um período de oportunidades sem precedentes. O Sinduscon Ceará permanecerá na vanguarda, trabalhando incansavelmente para fortalecer nosso setor e contribuir para o desenvolvimento sustentável de nossa região.