Caminhos para a transição energética justa

Estamos vivenciando eventos climáticos cada vez mais drásticos e frequentes, demandando respostas e ações rápidas para salvaguardar o bem-estar e a segurança da humanidade. Nesse contexto, a iniciativa da Fortescue em desenvolver um projeto para a produção de hidrogênio verde (H2V) no Complexo Industrial e Portuário do Pecém contribui para o protagonismo e a liderança do Estado do Ceará e do Brasil na transição energética justa.

O projeto, que ainda se encontra em fase de pré-viabilidade, poderá gerar até 5 mil empregos diretos no auge da sua construção, bem como fomentar o desenvolvimento local, caso a empresa chegue à decisão final de investimento. Considerando essa projeção, a cooperação recente entre a Fortescue e a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) é emblemática para a integração entre inovação tecnológica global e desenvolvimento industrial regional. Estruturado em torno dos pilares do Plano de Conteúdo Local da Fortescue, o acordo visa promover a educação para a economia verde, fomentar a geração de emprego, apoiar pequenas e médias empresas locais e estimular pesquisa e desenvolvimento.

O principal objetivo da parceria é desenvolver iniciativas para apoiar empregos sustentáveis, setores e a economia do estado do Ceará, abordando e aprimorando os resultados de treinamento e competências para funcionários e empresas atuais e futuras que buscam se envolver na cadeia de valor do hidrogênio verde. Essa iniciativa reflete o compromisso da Fortescue e da FIEC com a promoção do desenvolvimento econômico, fortalecendo uma economia socialmente justa e inclusiva e valorizando e incluindo as comunidades locais. O propósito da Fortescue no Ceará e no Brasil vai além de viabilizar uma planta de hidrogênio verde. Ele se orienta por um compromisso com um futuro ambientalmente equilibrado, economicamente viável e socialmente justo.

Hugo Diogo é gerente de Comunidade e Performance Social da Fortescue na América Latina