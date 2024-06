Junho Violeta: Fortalecendo os Laços de Amor e Respeito com os Idosos

O Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho desde 2011, é uma importante data que destaca a necessidade de prevenir e combater qualquer tipo de violência direcionada a esse grupo, o qual é mais vulnerável. É um momento também para sensibilizar a sociedade sobre a importância do cuidado e respeito com os idosos.

Nesse contexto, a relação entre avós e netos no ambiente familiar vai muito além de meros laços pessoais; ela desempenha um papel crucial no desenvolvimento emocional, social e cognitivo das crianças. Valorizar e fortalecer esse vínculo não só beneficia os mais jovens, que recebem a transmissão de valores, tradições e histórias de suas raízes familiares, mas também é uma fonte de apoio fundamental para os idosos, contribuindo para uma vida mais ativa e saudável, estimulando a saúde emocional e mental.



No entanto, mesmo diante de tantos benefícios, é importante reconhecer que conflitos podem surgir nessa relação familiar, especialmente no que se refere à educação das crianças. Esses conflitos podem evoluir para diferentes formas de violência, tais como abusos físicos, psicológicos, sexuais e financeiros, bem como negligências que muitas vezes passam despercebidas pelos sistemas de saúde e segurança, tornando-se muitas vezes algo naturalizado e aceito como parte da dinâmica familiar. Sinais de abuso ou negligência podem ser sutis ou mascarados por condições médicas comuns na terceira idade.



Para combater efetivamente esses tipos de violências, é essencial promover uma cultura de respeito, empatia e diálogo dentro das famílias, no ambiente escolar e na sociedade como um todo. A conscientização sobre os direitos dos idosos, a importância do envelhecimento ativo e saudável, e a valorização da experiência e sabedoria que os mais velhos possuem são passos fundamentais para construir uma sociedade mais inclusiva e justa para todas as idades.



A sociedade como um todo precisa estar envolvida nesse processo de conscientização e proteção. Isso inclui desde as escolas, que podem incorporar temas relacionados ao respeito e cuidado com os idosos em seus currículos, até empresas e organizações que podem promover ambientes de trabalho inclusivos para pessoas mais velhas. O voluntariado também desempenha um papel vital, proporcionando interação social para idosos que possam estar isolados.



Devem ser fortalecidos diariamente os laços de amor e respeito com os idosos, reconhecendo sua contribuição para a nossa sociedade e garantindo que sejam respeitados e cuidados em todos os momentos de suas vidas, resguardando que eles não são os pais das crianças, mas sim uma rede de apoio. Os papéis devem estar bem definidos para que a harmonia familiar prevaleça, em elos que vão ficar para toda a vida.

Rosemary Pontes é fundadora do Colégio Universo