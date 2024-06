Mercado de hortaliças e folhagens: oportunidades para o Ceará

O mercado de hortaliças e folhagens no Brasil e no estado do Ceará tem mostrado um crescimento significativo nos últimos anos, impulsionado por diversos fatores, como o aumento da conscientização sobre a importância de uma alimentação saudável, o crescimento da população urbana e a busca por produtos frescos e de qualidade. Este artigo pretende analisar o cenário atual desse mercado, destacando suas características, desafios e oportunidades.

No Brasil, o consumo de hortaliças e folhagens tem crescido consistentemente, refletindo a preocupação crescente com a saúde e o bem-estar. Segundo dados do IBGE, o país é um dos maiores produtores mundiais desses alimentos, destacando-se na produção de alface, tomate, cenoura e cebola. Além disso, o Brasil possui uma grande diversidade climática e de solos, o que possibilita o cultivo de uma variedade extensa de hortaliças e folhagens durante todo o ano.

No entanto, apesar do potencial do mercado brasileiro, ainda existem desafios a serem enfrentados. Um dos principais é a questão da logística, especialmente em um país de dimensões continentais como o Brasil. O transporte inadequado pode resultar em perdas significativas de produtos perecíveis, impactando tanto os produtores quanto os consumidores finais.

No Ceará, o mercado de hortaliças e folhagens tem se destacado pela sua produção diversificada e pela adoção de técnicas de cultivo sustentável. O clima favorável e a disponibilidade de água para irrigação têm impulsionado o cultivo desses alimentos em diversas regiões do estado.

Apesar dos avanços, o mercado de hortaliças e folhagens no Ceará ainda enfrenta alguns desafios, como a falta de infraestrutura adequada para o escoamento da produção e a necessidade de capacitação técnica dos produtores.

Há um crescente interesse por produtos orgânicos e de origem local, o que abre espaço para o desenvolvimento de nichos de mercado e para a agregação de valor aos produtos. Além disso, a demanda por hortaliças e folhagens frescas e de qualidade continua a crescer, especialmente nos segmentos de alimentação saudável e gastronomia, o que representa uma oportunidade para os produtores que conseguirem atender a essas demandas.

Alderlan Sampaio é sócio-diretor da Campo Ouro Verde