A psicologia no enfrentamento da violência contra a mulher

A violência contra a mulher é uma temática que recorrentemente vem chamando a atenção da sociedade. Só no nosso Estado, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, foram realizadas 24 mil denúncias de violência doméstica, o maior número dos últimos nove anos. Isso demonstra o quão grave têm sido as violações dos direitos da mulher. E, no caso da violência doméstica, revela que o lugar que deveria ser seguro, muitas vezes, é onde a mulher é mais violada.



Devido à gravidade da questão social e ao constante aumento de denúncias de violação dos direitos da mulher — considerando também que parte dos casos sequer são notificados, pois muitas vítimas têm medo, sofrem discriminação e preconceitos vinculados a essa questão —, torna-se imprescindível a atuação da Psicologia e de outros profissionais para refletirem sobre seu papel no combate à violência contra a mulher e na promoção de uma cultura de respeito e paz.



A Psicologia, em específico, pode e deve atuar nesse enfrentamento. Algumas estratégias podem ser significativas, desde a atuação na educação e prevenção, promovendo palestras, grupos de apoio e outras atividades que conscientizam sobre os impactos da violência e orientam sobre como identificar sinais de abuso, até a oferta de apoio psicológico para as vítimas. Profissionais de Psicologia têm um papel fundamental no acolhimento, atendimento e recuperação emocional dessas vítimas, ajudando-as a resgatar sua autoestima e autonomia. Além disso, é essencial a realização de pesquisas que visibilizem essa importante problemática, ao mesmo tempo em que fortalecem as estratégias de prevenção da violação dos direitos da mulher e promovem a equidade de gênero e a justiça social.



Ademais, a Psicologia deve colaborar com redes de apoio interdisciplinares, trabalhando em conjunto com assistentes sociais, advogados e outros profissionais para assegurar a proteção e o bem-estar das mulheres. A articulação entre esses diversos atores é fundamental para criar uma rede de suporte eficiente que possa intervir de forma integral, oferecendo às vítimas o suporte necessário para romper o ciclo de violência.

Vilkiane Malherme é psicóloga, docente do curso de Psicologia da Estácio Ceará