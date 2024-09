As vantagens do compliance para pequenas empresas

O compliance é definido como um conjunto de procedimentos que estabelecem normas internas de governança corporativa, transparência e responsabilização no interior de uma empresa, cujo principal objetivo é a transmissão de confiança do poder público, do mercado, de investidores e de demais empresas para com ela.

Também muito se questiona acerca dos custos de implementação de um programa de compliance em uma empresa, questionando-se se não seria um luxo desnecessário para uma empresa de menor porte, uma espécie de “ostentação”.

Trata-se de implantar uma política através da qual a empresa passa a orientar as suas ações para objetivos claros e bem definidos. Isso atrai mais investidores a empresa, que se sentem mais confiantes em de destinar recursos para um propósito.

O mercado atual não exige somente que uma empresa lucre, mas também quer uma empresa preocupada com questões sociais, com sustentabilidade, que transmita valores. Uma política de compliance ajuda a definir bem quais são os valores por detrás daquela empresa.

Dá-se um simples exemplo: quando alguém compra um smartphone de marca conceituada, não está simplesmente adquirindo um aparelho, mas comprando o conceito de inovação defendido pela empresa. Quando alguém compra um lápis da Faber-Castell, não compra somente um simples lápis, mas adquire todo o conceito de sustentabilidade que aquele lápis traz.

Veja também o efeito colateral sobre os consumidores. Ninguém se sente confortável de comprar de uma empresa que já foi condenada por trabalho escravo ou condenada por lavagem de dinheiro, mas sim quer adquirir de empresas transparentes, éticas, e honestas em suas relações negociais.

Caso ela somente venha a se preocupar com o compliance apenas no futuro, pode já ser tarde demais, e já ter perdido completamente a confiança de seus investidores e seus consumidores e já estar com a sua reputação abalada.

Lembramos: a implantação de uma política de compliance em uma empresa pode até estar envolvida de altos custos, mas os prejuízos causados por corrupção no interior de uma empresa são certamente bem maiores.

Helena Carvalho é advogada especialista em Direito Empresarial