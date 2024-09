Ainda vale a pena investir comprar e vender imóveis?

O investimento em imóveis é uma opção tradicionalmente considerada segura e rentável. Contudo, como qualquer investimento, apresenta seus desafios e exige uma análise cuidadosa antes de se comprometer.

De acordo com levantamento da Lopes Immobilis, Fortaleza registrou um crescimento de 45% nas vendas de imóveis no primeiro semestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado.

No total, foram comercializadas 6.683 unidades nos primeiros seis meses do ano. O Valor Geral de Vendas (VGV), que soma os valores das transações realizadas, também apresentou um crescimento de 25%, atingindo R$ 2,9 bilhões, em comparação com o primeiro semestre de 2023.

A principal é a tangibilidade e a segurança percebida. Um imóvel, ao contrário de ações ou criptomoedas, é um bem físico que pode gerar renda e valorizar ao longo do tempo. Além disso, a renda passiva através de aluguéis pode proporcionar um fluxo constante de caixa.

Vale ressaltar que investir em imóveis não é isento de riscos e complexidades. O mercado imobiliário é altamente cíclico e pode ser influenciado por uma variedade de fatores econômicos, como taxas de juros, inflação e variações na demanda. Em períodos de recessão, a valorização de imóveis pode estagnar ou até mesmo cair, e a vacância dos empreendimentos para aluguel pode impactar negativamente a renda esperada.

Outro ponto a considerar é a necessidade de manutenção e gestão dos imóveis. Manter um imóvel em boas condições requer investimentos contínuos e pode envolver despesas imprevistas. Além disso, a administração de locatários e o gerenciamento da propriedade podem ser trabalhosos e, em alguns casos, necessitar de uma administração profissional, o que reduz a rentabilidade.

Comparado a outras formas de investimento, como ações ou fundos mútuos, o mercado imobiliário pode apresentar menos liquidez. Vender um imóvel pode levar mais tempo do que negociar ações, e o processo de venda pode envolver custos adicionais e impostos.

Imóveis em áreas em crescimento ou em processos de revitalização podem proporcionar altos retornos. A diversificação do portfólio com empreendimentos pode também ajudar a equilibrar riscos e maximizar retornos.

Andre Fernandes é advogado especializado na área condominial e imobiliária e CEO da Alfa Gestão