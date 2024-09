Colaboradores

Chegamos ao mês de setembro, período dedicado à conscientização sobre a prevenção do suicídio. Quando falamos sobre essa temática, devemos pensar, principalmente, nos adolescentes. Estes vivenciam uma fase complexa, cheia de dúvidas, e por isso ainda estão construindo a sua maturidade. Normalmente, essa fase vem acompanhada de insegurança e pressão social, o que pode trazer vulnerabilidade para essas pessoas. É nessa fase que começam os problemas relacionados à saúde mental, como a depressão e a ansiedade. O filme "Divertida Mente", da Pixar, por exemplo, retrata bem essa fase e demonstra a primeira crise de ansiedade da personagem principal durante a adolescência, mostrando que isso é mais comum do que se imagina.

Além disso, com a avalanche de informações que existe no mundo hoje e com o avanço da tecnologia, é preciso que os pais estejam atentos à rotina dos seus filhos adolescentes, redobrando o cuidado para que eles estejam sempre em um ambiente seguro e acolhedor. Existem muitos aplicativos de interação na internet com desafios que estimulam práticas de suicídio e que são ambientes propícios para a prática de bullying. Infelizmente, há muitos casos notificados que resultaram no suicídio de crianças e adolescentes devido ao uso desses aplicativos.

Vale lembrar que o Artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente incumbe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. Portanto, é fundamental estar totalmente atento a esse tipo de situação, já que, se for constatada a falta de cuidado dos pais com relação às vivências reais e virtuais dos filhos, os pais poderão sofrer sérias consequências judiciais. Por outro lado, caso a internet seja monitorada pelos pais e utilizada pelos adolescentes de forma prudente, poderá trazer benefícios, inclusive no sentido da conscientização sobre a prevenção do suicídio e até mesmo na busca por ajuda.

Nessa fase, é necessário que os pais utilizem estratégias de diálogo e que entendam que essa fase precisa de uma aproximação mais intensa. Que este mês de setembro sirva como ponto de partida para uma discussão mais ampla sobre o cuidado com a saúde mental dos nossos adolescentes.

Conceição Martins é advogada