Saúde mental de quem cuida dos negócios e da família

O primeiro passo para a saúde mental de qualquer empresário em uma empresa familiar é o reconhecimento da importância do seu bem-estar emocional e de como está sua família. Costumo dizer que esse reconhecimento é essencial para o seu sucesso tanto na vida familiar quanto na profissional. Ignorar a saúde mental pode levar a consequências graves, tanto para o indivíduo quanto para o ambiente de trabalho e a dinâmica familiar.

A saúde mental é parte integrante da nossa saúde geral, e todos nós desempenhamos um papel importante em criar uma sociedade mais compassiva e acolhedora. Na correria do dia a dia, é vital prestar atenção aos sinais de sofrimento emocional, não apenas em nós mesmos, mas também nas pessoas ao nosso redor, especialmente no ambiente de trabalho, onde a pressão e as demandas são intensas.

Como vou cuidar dos outros se não cuido de mim primeiramente? É um momento para refletir sobre a importância de cuidar da sua saúde mental para que, com firmeza e empatia, possamos fazer a diferença não só em nossas vidas, mas também na vida de outras pessoas. Não se engane: os altos níveis de estresse, longas jornadas de trabalho e a necessidade constante de tomar decisões vão impactar tanto sua vida pessoal quanto a sua empresa familiar.

A capacidade de liderança, atrelada ao equilíbrio emocional, traz enormes benefícios em práticas como a delegação de tarefas, a busca por decisões profissionais acertadas e a adoção de rotinas que incluam momentos de descanso e autocuidado.

Estar atento aos sinais de esgotamento, como falta de motivação, irritabilidade e dificuldade para dormir, é crucial. A saúde mental não deve ser deixada em segundo plano; um empresário emocionalmente saudável é mais capaz de enfrentar desafios, tomar decisões assertivas e liderar de forma positiva o seu negócio.

Não é apenas uma questão de conscientização, mas de fazer um movimento contínuo com os seus familiares para a boa manutenção de uma liderança harmoniosa. Engajar-se em práticas de autocuidado e buscar apoio profissional quando necessário são passos importantes para garantir que tanto a sua saúde mental quanto a dinâmica familiar permaneçam fortes e equilibradas.

Vanuza Ferraz é psicóloga e Vice presidente do Instituto Empresariar