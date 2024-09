Colaboradores

Nos últimos tempos, o Ozempic ganhou destaque nas manchetes e nas redes sociais, principalmente como um medicamento “milagroso” para a perda de peso. Embora tenha sido originalmente desenvolvido para tratar o diabetes, muitas pessoas passaram a usá-lo para o emagrecimento.

No entanto, quando o assunto é saúde, especialmente em relação a problemas vasculares como as varizes, há muito mais a ser discutido do que apenas perda de peso.

As varizes são comumente associadas ao excesso de peso, uma vez que a obesidade exerce uma pressão maior sobre o sistema circulatório, especialmente nas pernas. Nesse contexto, o emagrecimento pode, sim, trazer benefícios, como a diminuição da pressão nas veias e a redução de sintomas como dor e inchaço. É por isso que muitas pessoas, ao perderem peso, relatam melhora no desconforto causado pelas varizes.

No entanto, perder peso rapidamente, como pode ocorrer com o uso indiscriminado de medicamentos como o Ozempic, não é necessariamente a solução.

A perda de peso acelerada pode causar outros problemas, como a flacidez da pele, o que pode deixar as varizes ainda mais visíveis. Além disso, a solução para varizes vai além do controle do peso. O problema é, em essência, uma condição vascular, relacionada ao mau funcionamento das válvulas das veias, algo que o emagrecimento, por si só, não resolve. Portanto, enquanto o Ozempic pode trazer benefícios para algumas questões de saúde, ele não deve ser visto como um tratamento para varizes.

O tratamento eficaz das varizes requer uma abordagem especializada. Com procedimentos modernos e minimamente invasivos, é possível tratar as varizes diretamente, sem depender de soluções temporárias ou paliativas. Assim, em vez de apostar em modismos, a melhor escolha para quem sofre com varizes é buscar orientação médica qualificada e um tratamento que foque na raiz do problema, garantindo resultados reais e duradouros.

Em resumo, enquanto o emagrecimento pode aliviar alguns sintomas das varizes, o uso de Ozempic deve ser visto como parte de uma estratégia mais ampla para a saúde vascular, e não como uma solução única para o tratamento de varizes.

Leonardo Melo é angiologista e cirurgião vascular da Univarizes