Dia Nacional do Diabetes: conscientização e prevenção

No dia 26 de junho, celebramos o Dia Nacional do Diabetes, data dedicada à conscientização e prevenção dessa doença crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Para mim, este dia tem um significado especial, pois sou mãe de uma criança que vive com diabetes e gostaria de compartilhar algumas informações importantes sobre sintomas e formas de prevenção e tratamento.



Os sintomas comuns incluem sede excessiva, micção frequente, fome extrema, perda de peso, fadiga e visão embaçada. Esses sinais são muitas vezes ignorados ou atribuídos a outras condições, retardando o diagnóstico e o início do tratamento A doença é uma condição crônica que ocorre quando o corpo não produz insulina suficiente ou não consegue utilizá-la de maneira eficaz, resultando em níveis elevados de açúcar no sangue.



Existem dois tipos principais: o diabetes Tipo 1, que geralmente é diagnosticado na infância, sendo uma condição autoimune onde o corpo não produz insulina. Pessoas com o tipo 1 precisam de insulina diariamente para controlar os níveis de glicose no sangue e o diabetes Tipo 2, mais comum em adultos e ocorre quando o corpo não utiliza a insulina adequadamente. Embora inicialmente possa ser controlada com mudanças no estilo de vida, eventualmente pode ser necessário o uso de medicamentos ou insulina.



Para prevenir o tipo 2, algumas medidas são essenciais como manter uma dieta equilibrada rica em fibras e pobre em açúcares e gorduras, praticar atividades físicas regularmente, controlar o peso e realizar check-ups de saúde regulares.



O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são essenciais para prevenir complicações graves, como doenças cardíacas, danos nos nervos, problemas renais e perda de visão. O tratamento envolve a monitorização regular dos níveis de glicose no sangue, uso de medicamentos, alimentação saudável e exercícios físicos regulares.



Reforço a importância da conscientização e da prevenção com campanhas informativas para educar a população sobre os riscos e as formas de prevenção. É fundamental que todos entendam a gravidade da doença e saibam que, embora não haja cura, o diabetes pode ser gerenciado eficazmente com os cuidados adequados. Informe-se sobre a doença, participe das campanhas de conscientização e cuide da sua saúde.