Formação de Gestores em Saúde

A saúde pública brasileira enfrenta desafios históricos e complexos que demandam soluções inovadoras e gestão eficaz. O sucesso em vencer esses obstáculos depende, em grande medida, da formação de gestores capacitados e comprometidos. Imagine um sistema de saúde onde cada decisão é tomada com base em evidências sólidas, onde a eficiência e a humanização andam de mãos dadas e onde os recursos são utilizados da melhor maneira possível para beneficiar cada indivíduo. Esse cenário ideal só pode ser alcançado se investirmos seriamente na formação desses profissionais.

Gestores em Saúde precisam ser mais do que administradores eficientes; devem ser líderes visionários, capazes de navegar pelas complexidades do setor com visão clara e estratégica. Eles precisam entender profundamente as políticas de saúde, a economia do setor e as melhores práticas de monitoramento e avaliação. Ademais, devem possuir habilidades em liderança e comunicação, essenciais para inspirar e mobilizar equipes. Essas habilidades não são obtidas por acaso. São resultado de uma formação acadêmica sólida e contínua, que combina teoria e prática de maneira integrada.

Os cursos de graduação e pós-graduação em gestão de saúde precisam oferecer mais do que o básico. Devem proporcionar visão crítica e abrangente do sistema de saúde, preparando gestores para enfrentar desafios complexos. Vivemos em um mundo em constante mudança, especialmente no campo da saúde, onde novas tecnologias e práticas surgem regularmente. Programas de atualização são essenciais para que esses profissionais se mantenham na vanguarda e preparados para implementar inovações, alcançando a população.

Mas a formação técnica, por si só, não é suficiente. Gestores em Saúde precisam ser inspirados por um senso de propósito e dedicação inabalável ao bem-estar dos pacientes. Devem ser capazes de ver além de números e planilhas,

entendendo que cada decisão afeta diretamente a vida de pessoas. Essa empatia e compromisso são o que transformam um gestor em um líder excepcional.

A saúde é um direito de todos e um dever do Estado, e investir em gestores de saúde é um passo essencial para cumprir essa missão.

Álvaro Madeira Neto é médico Sanitarista e Gestor em Saúde