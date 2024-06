Palavras de gratidão

Uma palavra ou uma frase pode proporcionar a determinada pessoa satisfação maior do que várias ações. Conforme Santo Agostinho: “Foi o orgulho que transformou anjos em demônios, mas é a humildade que faz de homens, anjos”. Acredito que o amor conduz aos bons sentimentos, como a humildade, a gratidão, a generosidade, etc.

A verdade sempre surge, quando o caminho da vida é percorrido com sabedoria, compreendendo respeito e boas intenções. Neste pequeno texto, pediria permissão ao leitor para externar minha gratidão a cinco pessoas que demonstraram reconhecimento às minhas atividades laborais. As palavras de reconhecimento dessas cinco pessoas, foram mais importantes para mim, do que as dezenas de títulos, medalhas, comendas, troféus, etc recebidos ao longo da minha vida octogenária.

Com certeza, a semente da generosidade floresceu no jardim do coração desses amigos. Em ordem cronológica, refiro-me: 1. Ao Professor Nilson Holanda, “Tendo tido o privilégio de trabalhar ao seu lado no BNB pude aquilatar de perto sua capacidade de trabalho, sua sede de saber e sensibilidade para recolher o que realmente interessa dos ensinamentos que lhe são ministrados” (1979); 2. Ao Deputado Ulysses Guimarães, “Tenho tido o privilégio de percorrer com Gonzaga Mota cidades e ruas do Ceará. Seu monumento são as manifestações de carinho, respeito e gratidão, principalmente dos mais carenciados de sua terra. Vale a pena a vida pública quando convivemos com as exemplaridades de seu caráter, de sua honradez e de seu consagrado talento político” (1992); 3. Ao Reitor Antônio Martins Filho, “Governador Gonzaga Mota, verdadeiro benemérito da implantação do ensino em nível universitário, no interior do Estado do Ceará” (1998); 4. Ao Senador Cid Carvalho, “Reconheço que o Ex- Governador Gonzaga Mota participou ativamente do processo de redemocratização do Brasil e da concretização do Plano Real” (2000); e 5. Ao Poeta Dimas Macedo, o monóstico “Gonzaga Mota, Poeta de alma franciscana” (2019).

Muito obrigado, amigos. Deus lhes pague.