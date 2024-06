Cirurgia plástica: os procedimentos e tratamentos estéticos mais procurados

No vasto campo da cirurgia plástica e estética, alguns procedimentos se destacam como os mais procurados. No meu caso, em especial, estão a rinoplastia, abdominoplastia, lipoaspiração, mamoplastia de aumento, blefaroplastia, ritidoplastia, otoplastia, transplante capilar, mamoplastia redutora e lifting facial.

A rinoplastia, ou cirurgia de remodelação do nariz, lidera a lista, seguida de perto pela abdominoplastia, que aprimora a aparência do abdômen. A lipoaspiração, para remover o excesso de gordura, também é altamente procurada. A mamoplastia de aumento, que aumenta o volume dos seios, e a blefaroplastia, que rejuvenesce a área ao redor dos olhos, completam os cinco primeiros lugares.

Em termos de procedimentos faciais, a ritidoplastia, ou lifting facial, ocupa uma posição de destaque, juntamente com a otoplastia, que trata das orelhas proeminentes. O transplante capilar, uma solução para a calvície, também está entre os procedimentos mais buscados. Já para mulheres que buscam reduzir o tamanho dos seios, a mamoplastia redutora é uma solução eficaz.

Esses procedimentos trazem benefícios significativos, como o aumento da autoestima e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. A cirurgia estética, quando realizada de forma consciente e responsável, pode transformar positivamente a vida das pessoas, ajudando-as a alcançar seus objetivos estéticos e a se sentirem bem consigo mesmas. A liberdade de buscar essas melhorias é fundamental para o bem-estar emocional e para a promoção de uma imagem corporal positiva.

É essencial que os médicos promovam uma abordagem ética e responsável. Apesar de serem rentáveis, devem priorizar o bem-estar e a segurança dos pacientes em todas as etapas do processo, desde a avaliação inicial até o acompanhamento pós-operatório.

É importante que as pessoas tenham a liberdade de buscar melhorias em seus corpos para se sentirem bem consigo mesmas. Procedimentos estéticos podem desempenhar um papel crucial no aumento da autoestima e na promoção do bem-estar emocional. A busca pela beleza, quando realizada de forma equilibrada e consciente, pode contribuir positivamente para a qualidade de vida e para a aceitação pessoal.

Davi Pontes é cirurgião plástico e diretor de Complexo Hospitalar Lift