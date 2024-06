O setor da construção e a economia do Ceará

O ecossistema da construção no Nordeste tem contribuído decisivamente, nos últimos anos, para o destacado crescimento experimentado por toda a região. Através da geração de emprego e de renda para milhares de famílias, este segmento também participa de forma direta da edificação de moradias, de estabelecimentos comerciais, de ruas, estradas, prédios industriais e toda sorte de melhorias e de infraestrutura pública nas grandes e nas pequenas cidades.



Estão incluídas nesta abrangente cadeia produtiva os fornecedores de matérias-primas, os fabricantes de materiais de construção, os distribuidores, os revendedores e os lojistas, a construção civil e todos os profissionais que a integram, como engenheiros, arquitetos, corretores de imóveis, vendedores, representantes comerciais, entre outros, ligados à logística.



Da mesma forma, deve ser ressaltada a importância dos empresários que investem neste importante setor e colaboram para o desenvolvimento regional, oportunizando emprego, capacitação, renda e mais qualidade de vida para muitas famílias. Esses empreendedores contribuem com a arrecadação de impostos, proporcionando melhores condições para que os estados possam realocar recursos nos setores mais fundamentais para a população, como a saúde, a educação e a segurança pública.



Com o intuito de reunir os integrantes do setor, será realizada a 6ª edição da Expoconstruir Nordeste 2024, entre os dias 18 e 21 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. A expectativa é proporcionar a geração de mais de R$ 400 milhões em negócios e receber mais de 35 mil visitantes, de diversas partes do Brasil. Na ocasião, também serão feitas homenagens a empresários e líderes do Ceará e da Região Nordeste, através da 2ª edição do Prêmio Mérito Expoconstruir Nordeste, reconhecendo o trabalho e os investimentos realizados, bem como a contribuição de cada um deles para o desenvolvimento da região em que atuam. Eventos com abrangência regional como este ajudam no aquecimento do mercado e na expansão de um setor tão relevante para a economia do Ceará, do Nordeste e de todo o Brasil.

Carlito Lira é presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Ceará (ACOMAC) e CEO da Expoconstruir Nordeste