IA no ensino jurídico

A integração da tecnologia no ensino jurídico tem sido um tópico de intensa discussão e debate nos últimos anos. Com a rápida evolução digital e a crescente demanda por profissionais jurídicos adaptáveis, as instituições de ensino superior enfrentam o desafio de preparar os futuros advogados para um cenário em constante transformação.

Ao integrar recursos digitais atrelados a inteligência artificial, as universidades podem oferecer experiências de aprendizagem mais dinâmicas e personalizadas. Essa sinergia entre o mundo físico e virtual permite que os estudantes assumam um papel ativo na construção do seu conhecimento se adaptando à nova realidade global.

Para maximizar o potencial da tecnologia no ensino jurídico, a academia pode estabelecer parcerias estratégicas com empresas e startups do setor. Na Legal Place Brasil, por exemplo, estamos comprometidos em apoiar os estudantes de Direito em sua jornada rumo à aprovação na OAB. Oferecemos uma plataforma abrangente, com materiais de estudo atualizados, simulados online, videoaulas explicativas e acompanhamento personalizado. Tudo feito por advogados, acadêmicos e especialistas, mas entregue por avatares jurídicos de inteligência artificial. Nosso objetivo é fornecer as ferramentas e o suporte necessários para que cada aluno, esteja onde estiver no Brasil, alcance seu máximo potencial e conquiste o sucesso profissional estudando no seu próprio ritmo, sem zooms infinitos nem aulas intermináveis.

No próximo dia 26 estarei no Fórum Jurídico de Lisboa debatendo sobre este tema. Afinal, essa jornada de reinvenção do ensino do Direito exige um esforço colaborativo entre docentes, discentes, gestores e o ecossistema jurídico. Juntos, podemos construir um futuro em que a tecnologia seja um aliado poderoso na formação de advogados excelentes, capazes de impulsionar o desenvolvimento da sociedade e da profissão jurídica. Pessoalmente, não quero ver meu trabalho sendo substituído por uma máquina e não quero isso para os meus alunos. Quero antes um futuro em que a IA nos ajudará a entregar conhecimento humano de forma inovadora, mais próxima dos novos alunos, mais acessível por todas e todos, como verdadeira ferramenta ao serviço dos advogados do amanhã.

É esse o futuro que estamos a criar na Legal Place.

Francisco Duarte é CEO da Legal Place Brasil