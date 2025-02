Reforma Tributária: um desafio para as empresas

A recente aprovação da reforma tributária no Brasil marca um importante passo na evolução do nosso sistema tributário. Após um longo processo de discussões, especialmente em relação à autonomia dos estados, a implementação da reforma do consumo finalmente ganhou contornos mais claros. Essa etapa, que traz como pilares o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e o imposto seletivo, promete uma transformação significativa no campo tributário.

A transição para o modelo de IVA Dual, prevista para ocorrer gradativamente de 2026 até 2033, exige que as empresas se adaptem rapidamente às novas regras. O impacto não se restringe à área tributária; é um projeto que envolve todos os setores da empresa, desde logística até comercial, exigindo uma visão integrada.

Nesse contexto, em 2025, as empresas precisam olhar para dentro, analisando como vão fazer essas modificações e se preparar a nível de sistemas, pessoas e treinamentos, criando comitês internos focados na reforma, além de estarem atentas às mudanças que ocorrerão ao longo deste ano, como a criação do comitê gestor, que será o órgão responsável por organizar, fiscalizar e cuidar desses novos tributos.

“Como vai ficar a minha tributação ao longo desse processo gradativo, comparada à minha tributação atual?"; ou “de que forma eu vou repassar isso no meu preço"? são algumas perguntas que pairam no momento. Outro ponto relevante, especialmente para empresas localizadas no Nordeste, será a perda de incentivos estaduais a partir de 2033, que embora conte com a possibilidade de compensação de incentivos financeiros, ainda gera uma incerteza relevante em novos investimentos que tem análise em curso.

Em síntese, a reforma tributária representa uma oportunidade e um desafio. As empresas que se prepararem adequadamente para essa transformação terão mais chances de prosperar em um novo cenário fiscal. O momento é de disciplina e análise criteriosa, principalmente para especialistas em gestão tributária, que devem estar prontos para prestar consultorias, garantindo que todas as áreas da organização estejam alinhadas para uma implementação bem-sucedida das novas normas tributárias.

Ítalo Bandeira Fernandes é especialista em gestão tributária da ABAX Consultoria