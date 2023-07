Proteção às mulheres

A violência contra a mulher é uma triste realidade que assola a sociedade. Todos os dias nos deparamos com notícias que trazem casos de violência seguidos de feminicídio. Uma pesquisa do Instituto Datafolha e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta um cenário preocupante: cerca de 50 mil mulheres sofreram algum tipo de violência no ano passado. O levantamento incluiu desde xingamentos, violências psicológicas e ameaças até casos de feminicídio.

A pesquisa revela ainda que 45% das mulheres agredidas não buscaram qualquer tipo de ajuda. Diante desse contexto, é necessário o envolvimento da população e do poder público para garantir um cuidado adequado às vítimas.

O aumento desses índices é reflexo de uma sociedade que ainda não superou os preconceitos e a cultura de desigualdade de gênero. No entanto, a conscientização se mostra fundamental para quebrar esses padrões e promover mudanças efetivas, além de disseminar os canais de denúncia e as medidas de amparo disponíveis para as vítimas.

No combate e apoio a essa questão, o poder público desempenha um papel crucial através de ações como o aumento do investimento em políticas públicas voltadas para a prevenção e o combate à violência contra a mulher, o fortalecimento das delegacias especializadas e a capacitação dos profissionais que atendem às vítimas.

Visando contribuir e reforçar os canais de apoio às mulheres, a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou no mês de junho a criação da Procuradoria Especial da Mulher. Essa iniciativa irá disponibilizar um espaço com profissionais especializados para acolher e encaminhar denúncias de violência e discriminação contra a mulher aos órgãos competentes. Além disso, a Procuradoria terá como função contribuir com a implementação de políticas públicas municipais de igualdade, fiscalizar e acompanhar a execução de programas da Prefeitura Municipal, bem como promover estudos e debates para conscientizar a população sobre a necessidade de unir forças contra qualquer tipo de violência e discriminação.

Transformar essa realidade e garantir um futuro mais seguro e justo para todas as mulheres é um papel que cabe a todos nós.

Gardel Rolim é presidente da Câmara Municipal de Fortaleza