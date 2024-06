Principais causas de infertilidade feminina e o papel da FIV

A infertilidade é uma realidade que afeta milhões de mulheres ao redor do mundo, trazendo consigo desafios emocionais e físicos. Entre os avanços da medicina reprodutiva, a Fertilização In Vitro (FIV) se destaca como uma solução promissora para casais que enfrentam dificuldades para conceber.

Como médico referência em reprodução humana com mais de 25 anos de experiência, acredito que compreender os principais fatores de infertilidade feminina e as possibilidades oferecidas pela FIV é crucial para todas as mulheres que buscam realizar o sonho da maternidade.

A FIV é um procedimento que envolve a fertilização do óvulo fora do corpo da mulher, seguida da transferência do embrião para o útero. O método revolucionário tem proporcionado esperança a muitos casais.

Entre os principais fatores de infertilidade feminina, destacam-se a idade. A fertilidade feminina começa a declinar significativamente após os 35 anos devido à diminuição na quantidade e qualidade dos óvulos.

Distúrbios de Ovulação, problemas como a Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) podem impedir a ovulação regular. A ausência de ovulação significa que não há óvulo disponível para ser fertilizado, tornando a concepção impossível sem intervenção médica.

Na Endometriose, esta condição ocorre quando o tecido que reveste o interior do útero cresce fora dele, causando inflamação e cicatrizes que podem afetar a função dos ovários, trompas de Falópio e o útero. E fatores genéticos e imunológicos podem afetar a fertilidade.

A FIV se apresenta como uma alternativa viável para superar muitos desses desafios. Durante o processo, óvulos são coletados dos ovários e fertilizados em laboratório. Os embriões resultantes são então transferidos para o útero, oferecendo uma chance de gravidez mesmo em casos complexos de infertilidade.

Como especialista, acredito que o acolhimento e a empatia são tão importantes quanto a técnica e a tecnologia no tratamento da infertilidade.

A jornada pode ser desafiadora, mas com a ciência ao nosso lado e a esperança no coração, o sonho da maternidade pode se tornar realidade.