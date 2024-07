Plano de Continuidade de Negócio e a importância para as empresas

Vivemos um momento de dualidade em que as empresas, ao estarem totalmente conectadas à internet, alcançam crescimentos exponenciais. Contudo, essa mesma conexão as expõe a ameaças como panes elétricas, sequestros de dados e ataques hackers, além de desastres naturais, como o ocorrido recentemente no Rio Grande do Sul. A vulnerabilidade a falhas sempre foi uma preocupação, mas nunca esteve tão evidente quanto agora.

No passado, passar por uma situação dessas poderia significar desespero, perda de emprego e possível falência devido à perda de informações cruciais. Hoje, a tecnologia facilita nosso cotidiano e torna imprescindível a discussão sobre Planos de Continuidade de Negócios (PCN). Ignorar essa necessidade pode custar a sobrevivência do seu negócio. A mesma internet que revolucionou o nosso dia a dia também nos expõe a riscos. O ponto chave é estar preparado para lidar com o inesperado, o que se resolve com um bom planejamento. Portanto, nunca negligencie essa questão na sua empresa, pois pode custar caro e causar danos irreparáveis.

O Plano de Continuidade de Negócios (PCN) deve ser elaborado por todos os líderes da organização. Um planejamento bem estruturado deve incluir várias alternativas para situações inesperadas, como planos A, B e C. Se, por exemplo, o Data Center da sua empresa for afetado por um vazamento causado por uma tubulação mal feita, isso pode causar uma inundação no ambiente. Ou, no caso de um sequestro de dados de uma máquina de produção, seu empreendimento pode parar, resultando em prejuízos de milhares ou milhões de reais.

Esses cenários exemplificam a exposição a eventos dessa natureza no ambiente de trabalho, independentemente da área da empresa. No entanto, não precisa ser assim. Estar preparado e antecipar possibilidades é essencial para um bom gestor. Manter-se atualizado com o mercado e as soluções disponíveis é crucial. Grandes empresas vêm se aprimorando e, na maioria das vezes, um simples backup resolve muitos problemas. Falar de continuidade de negócios é falar de segurança, sustentação, backup, recuperação de desastres (Disaster Recovery - DR) e outras soluções, além de definir claramente os responsáveis e suas atividades no dia D.

Denilson Góes é executivo de Contas da Hostweb