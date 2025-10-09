Diário do Nordeste
Pajeú das catolezeiras

Telúrico riacho de nostálgica era! Riacho dos catolés, hoje navegado, a seco, por bolhas refrigeradas de aço e plástico, conduzidas por humanos, apressados ao sólido que se desmancha no nada

Luiz Carlos Diógenes
Riacho Pajeú, em convivência ecossistêmica com aguadas marginais e co-irmãos riachos tributários, pincelava a silhueta da Fortaleza de ontem. O astro-rei que a desposara, na visão nupcial do poeta, companheiro fiel na soalheira ao longo do dia, à noite, em colchões de areia fria, debaixo do lácteo lençol pajeuano, hibernava no corpo de Fortaleza nua em lua.  

Primícias da esvoaçante comunidade fortalezense, mistura de areia, vento e sal, estaquearam-se à margem esquerda. Corpo e alma da capital cearense, veio líquido vívido, fez-se eixo do círculo citadino. Atravessava-se de salto em vara, sob pinguelas, quando não de cambalhotas, feito brincadeira de crianças quando, de águas, concebem brinquedos mágicos. E com elas, nelas se refestelam. 

Primeira medida da colonização da família pajeúna: Marajaitik. Primeiro passo para tentativa de seu fim. Refutar sua identidade originária, europeizando-o, no nome, nos costumes e nas crenças, na ética e na estética. Europeus, cabeças centradas na autoafirmação aniquiladora, apenas se sucederam, política e religiosamente. Um forte, dormiu Schoonenborch, protestante, e acordou Nossa Senhora de Assunção, católica, na mesma rede civilizatória de fios antiecológicos desencapados. O tempo longo, arrastado, escreveu a biografia e a violação permanente da vida socioambiental da comunidade ecossistêmica pajeuana.      

Aprisioná-lo em galerias armadas, nos ferros da presunçosa onipotência humana, afastou seus xapiris autóctones, por certo. Todavia, Pajeú sempre revisita seu berço, nem que a modo travesso, inopinado, atormentando um cidadão cindido entre onisciência e imprevidência. Bem civilizado, vivente das caixotas refrigeradas, impermeáveis à vida lá fora, tornou-se insensível ao devir dos seus, descuidadamente protegidos. 

