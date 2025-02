O impacto do retorno às aulas na saúde mental dos jovens

Com o fim das férias, crianças e adolescentes retomam a rotina escolar, um momento que pode gerar tanto entusiasmo quanto ansiedade. Se, por um lado, o reencontro com colegas e professores traz motivação, por outro, as exigências acadêmicas e a reestruturação da rotina podem afetar a saúde mental dos jovens.

Durante o período de recesso, é comum que os estudantes se entreguem ao lazer, ao descanso e ao uso mais intenso de telas. Essa mudança de ritmo pode impactar o funcionamento cognitivo e emocional, exigindo uma adaptação gradual ao retorno escolar. Entretanto, é preciso estar atento aos sinais de alerta, como irritabilidade, desinteresse, insônia e queixas físicas recorrentes, que podem indicar quadros de ansiedade ou estresse.

Um dos principais desafios é restabelecer uma rotina equilibrada, que inclua atividades físicas, lazer, leitura e momentos em família. O uso excessivo de telas deve ser monitorado, mas sem proibição abrupta, garantindo uma transição mais harmoniosa. O diálogo também é essencial: criar espaços seguros para que crianças e adolescentes expressem suas preocupações favorece a construção de uma relação de confiança e bem-estar emocional.

Educadores e pais devem atuar em conjunto, observando mudanças de comportamento e oferecendo suporte. A pressão por bom desempenho acadêmico e questões como auto imagem podem ser fontes de angústia, exigindo um olhar atento e compreensivo. Pequenas ações, como incentivar hábitos saudáveis, promover interações sociais positivas e reforçar a autoestima, fazem toda a diferença nesse processo.

O retorno às aulas é um período de adaptação, e garantir que ele aconteça de forma saudável e equilibrada é fundamental para o desenvolvimento integral dos jovens. Com o apoio dos familiares e, quando necessário, de um profissional, a exemplo de um psicólogo, além de compreensão e um ambiente acolhedor, é possível transformar esse momento em uma oportunidade de crescimento e aprendizado.