Marketing Médico e Mídias Sociais: O Profissional do Futuro é também um comunicador

Observar o movimento crescente de profissionais da medicina em direção às mídias sociais revela uma clara intenção: alavancar suas carreiras, consolidar marcas pessoais e, claro, conquistar novos pacientes. Trata-se de um “terreno” cada vez mais explorado, tanto pelos médicos quanto pelo público, em busca de especialistas de confiança e conteúdo relevante.

Nesse contexto, o marketing digital surge como uma ferramenta poderosa para os médicos: permite consolidar sua imagem profissional, ultrapassar fronteiras geográficas e ampliar o alcance do seu cuidado, impactando positivamente muito mais pessoas.

Mesmo com uma abertura gradual para essa nova realidade, ainda é comum perceber conteúdos engessados e pouco expressivos nas redes sociais médicas, muitas vezes, ofuscados pelo excesso de informações nas timelines.

A única certeza é que, no universo das mídias digitais, tudo muda o tempo todo. Desde as tendências, como os vídeos curtos e dinâmicos que dominam o feed, até as próprias regras do CFM, que têm sido adaptadas diante das demandas sociais. Uma mudança inquestionável é como consumimos conteúdo. Os vídeos tornaram-se protagonistas, ocupando a maioria dos espaços digitais.

Nos últimos anos, testemunhamos um movimento significativo no CFM em relação à publicidade médica. A pressão do contexto social não deixou outra alternativa ao conselho senão “afrouxar” algumas regras, permitindo uma comunicação mais fluida entre médicos e pacientes.

No entanto, em meio a esse embate entre inovação e regulação, é essencial lembrar da figura central de toda essa discussão: o paciente. A verdade é que os comportamentos de consumo continuarão evoluindo, e estar presente nas mídias sociais já não é mais apenas uma opção para o profissional de saúde, é uma extensão natural do seu cuidado.

O CFM já entendeu a necessidade de abrir espaço para que o conteúdo médico tenha presença nas mídias. Mas, no fim das contas, o que mais vai diferenciar o profissional nesse universo ruidoso será a sua autenticidade bem conduzida. É isso que constrói autoridade e confiança, e, com elas, pacientes.