Lockdown nunca mais

Convictos de que a batalha contra a pandemia está longe de terminar, nada obstante sabermos que muitas das amarras sobre esse processo virótico já foram desfeitas, fruto de um esforço coletivo que resultou em bons resultados. Porém, houve, ultimamente, grandes focos de aglomeração de pessoas que fizeram recrudescer os casos.

Em várias cidades brasileiras, como Fortaleza, os responsáveis por esta preocupante e crescente retomada são as festas clandestinas, praias e outros eventos não autorizados, cujos participantes apresentam-se sem a higienização das mãos, distanciamento adequado e uso de máscaras de proteção, merecendo das autoridades competentes aplicação rigorosa de punições pelos seus atos de incompreensão e desobediência.

O que não pode acontecer é o fechamento, outra vez, de atividades econômicas, destacadamente a do comércio, como falam por aí, incluindo as lojas de rua e de shopping, através do temido "lockdown", porque os empresários não aguentam mais outro repuxo igual ao passado, que deixou empresas destruídas, inúmeros trabalhadores desempregados e que praticamente acabou com o trabalho informal.

Assim, para evitar o recrudescimento da ação do contagioso e letal vírus, os empresários têm feito sua parte, adotando severas medidas sanitárias para controlar a propagação do vírus, de acordo com a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), e que vêm sendo obedecidas por clientes e funcionários.

Dessa forma - com iniciativa, disciplina e espírito solidário - teremos segurança de que a tragédia dos dias passados não volte a ser vivida nos dias atuais. Deixem os encontros festivos para depois quando a onda desse fatídico vírus passar. Também, afirmamos que a brisa, o sol e o mar estarão diariamente nas praias, com toda a força e beleza, disponíveis novamente para que, com saúde, se possa aproveitar o melhor da vida.



Antonio Cruz Gonçalves

Empresário