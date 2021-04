Liderança no trabalho remoto

Que o trabalho remoto poderia trazer mais qualidade de vida para as pessoas alguns gestores já imaginavam. Mas, as pessoas céticas, que acreditavam não ser possível realizar um trabalho institucional, governamental e de liderança de forma totalmente remota, se surpreenderam. Paradigmas foram quebrados nesse um ano de pandemia, mostrando que é possível conciliar o trabalho e a vida pessoal no mesmo espaço.

Olhar para trás e ver que, na maior crise pandêmica da história, foi possível se adequar rapidamente, obter resultados expressivos, dar ainda mais visibilidade à empresa e ainda contribuir para a segurança e a qualidade de vida das equipes é motivo de muito orgulho para qualquer gestor!

Nesse um ano, aprendemos que: é possível obter excelentes resultados trabalhando de forma remota; a integração da equipe, a liderança e objetivos claros são ainda mais importantes nesse ambiente; a liberdade do home office permite que a vida pessoal e profissional se integre e se complemente, gerando resultados ainda mais positivos para ambos; a tecnologia é o fator chave que permite toda essa integração. Investir nesses recursos faz toda a diferença; para se ambientar no home office é preciso estar aberto à mudança e buscar soluções individuais que resolvam aquilo que te incomoda. Ficar reclamando ou lutar contra essa tendência não vai levar a nada; ter momentos de descontração em equipe, mesmo que pelo vídeo, é fundamental para manter a alegria e o bem-estar. Todos nós precisamos de interação e focar as reuniões apenas no trabalho torna tudo muito chato e desmotivante; limitar o número de reuniões diárias e fazer pausas para o “cafezinho”, mesmo dentro de casa, são fundamentais para relaxar e deixar as ideias fluírem; nesse ambiente é fundamental ter controle sobre o seu próprio horário. Muita gente fala que está trabalhando muito mais nesse modelo.

As lideranças empresariais já verificaram que, mesmo diante de tristeza pela perda de vidas e grande mudanças na vida de todos os seus colaboradores, o modelo de trabalho remoto trouxe eficiência. Sempre haverá trabalho a ser feito. Não importa o quanto você trabalha. Então, seja gestor do seu tempo e se permita fazer as pausas necessárias.

Roberta Marchesi

Diretora Executiva da ANPTrilhos