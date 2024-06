Legado e continuidade: o valor de uma sucessão planejada

Quando pensamos em empresas centenárias, pensamos em tradição, confiabilidade e qualidade. No entanto, para que esses valores sejam perpetuados, é primordial que a liderança esteja alinhada e as sucessões sejam feitas com confiança. Uma sucessão planejada não se trata apenas de escolher o próximo líder, mas de garantir que essa escolha esteja alinhada com a visão, missão e valores que construíram a marca ao longo dos anos. Esse momento, embora desafiador, destaca a importância de um planejamento cuidadoso para assegurar que a transição não apenas mantenha, mas também amplie o legado da marca.

Uma sucessão bem planejada faz parte de um processo de estruturação interna, construída a partir de uma base sólida e sistemática, com o foco na sustentabilidade e saudabilidade da marca. É isto que oferece estabilidade, para que todos os envolvidos – colaboradores, clientes e fornecedores – saibam que a essência da gestão permanece.

Na nossa empresa, por exemplo, sempre tivemos uma gestão baseada nos nossos valores (gente, confiança, união, felicidade, transparência e aperfeiçoamento) e conduzimos o negócio com um time capacitado, com dados e pesquisas, e pautados pelo legado de Luiz Melo e João Melo. Isto é algo que se perpetua na atuação de todos os nossos gestores.

Vivenciei isso na minha preparação para a presidência, que envolveu anos de identificação e desenvolvimento dentro do negócio. Passei por todos os cargos operacionais e comerciais, entendendo profundamente os desafios e oportunidades que enfrentamos. Esse processo de formação contínua me proporcionou uma compreensão detalhada de nossas operações, tanto, que digo com orgulho: sou formado em Mercadinhos São Luiz.

Por isso, reafirmo que a sucessão planejada não é apenas uma questão de tradição, mas uma estratégia consciente de evolução e inovação. Com um planejamento adequado, garantimos que a essência da nossa marca seja preservada e que continuemos a prosperar, mesmo em tempos de mudança. A continuidade do nosso legado é, portanto, uma prova de nossa capacidade de evoluir e de nossa determinação em olhar para o futuro com confiança.

Fernando Ramalho é presidente do Grupo São Luiz