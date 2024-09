Feedback: A Arte de Dar e Receber de Forma Construtiva e Respeitosa

Dar e receber feedback é uma habilidade essencial em todos os aspectos da vida, seja no ambiente corporativo, em família, ou entre amigos. Para vivermos em sociedade de forma harmoniosa e produtiva, precisamos entender que, em algum momento, seremos chamados a dar ou receber feedback. Quando feito de maneira construtiva e respeitosa, o feedback se torna uma poderosa ferramenta de crescimento pessoal e profissional.

O feedback é, essencialmente, nossa visão sobre pontos de melhoria que outra pessoa ou organização pode ter. Contudo, ele não deve ser uma simples expressão de opinião. É fundamental que o feedback seja bem fundamentado. Qualquer um pode criticar, mas o verdadeiro valor do feedback está em sua base de observação cuidadosa e na consideração de informações que nem sempre são visíveis.

A perspectiva de quem dá o feedback é limitada. Muitas vezes, não temos acesso a todos os fatos ou às nuances de uma situação. Por isso, é crucial escutar o outro lado ao fornecer feedback. Essa escuta ativa pode revelar aspectos que não havíamos considerado, tornando o feedback mais justo e equilibrado.

Além de identificar áreas de melhoria, é igualmente importante reconhecer os pontos positivos. Não se trata apenas de apontar falhas; elogiar o que está sendo bem feito cria um equilíbrio que aumenta a receptividade ao feedback.

Outro ponto vital é a capacidade de oferecer estratégias de melhoria. Não basta dizer o que está errado; é preciso sugerir soluções práticas. Quando propomos caminhos para a melhoria, mostramos um genuíno interesse no crescimento do outro. Um feedback eficaz pode ser estruturado assim: “Reconheço esses pontos positivos, mas percebo que há áreas para melhorar. Que tal tentar essa abordagem?”

Se o feedback se limita a críticas sem reconhecer os acertos ou sugerir soluções, ele corre o risco de parecer uma simples reclamação. O verdadeiro propósito do feedback é possibilitar a reflexão e o crescimento, dando à pessoa ou organização a oportunidade de evoluir.

Por fim, vale lembrar que quem mais ganha com o feedback construtivo é quem o recebe. A pessoa tem a chance de refletir, adquirir novos insights e descobrir maneiras de se desenvolver. Portanto, ao dar feedback com respeito e intenção construtiva, contribuímos para o crescimento do outro e, consequentemente, para a melhoria de toda a sociedade.

Odilia de Figueredo é mentora de empresas e carreiras