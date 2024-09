Começou no dia 16 de agosto de 2024, a campanha para as eleições municipais, sendo liberadas as propagandas e os pedidos de votos, na internet e nas ruas. A campanha ocorre até a véspera da votação, marcada para 6 de outubro vindouro. Fazemos votos sinceros para que o perfil dos futuros representantes municipais seja de homens sérios, probos e honrados e que não aceitem concessão de privilégios e formação de conluios, retrato ideal para uma sociedade justa e igualitária.

Em pleno exercício da democracia, o cidadão – na condição de eleitor–, tem um forte determinante na definição dos rumos de sua comunidade, que suplica para que o seu legítimo representante, não o decepcione e que trabalhe com a razão e sensibilidade, visando solucionar os problemas que afligem o seu público, ávido de ações que possam melhorar sua vida, principalmente, nas áreas da saúde, educação e segurança, que precisam de braços firmes e fortes para lutarem objetivando colocá-las nos trilhos ideais.

Será o primeiro pleito no Brasil diretamente afetado pela Inteligência Artificial (IA), que a partir das chamadas “deepfakes”, técnica que permite alterar um vídeo ou foto e até mesmo simular a voz de uma pessoa falando algo que nunca disse, pode prejudicar nas campanhas eleitorais. Os TREs estão trabalhando com intensidade para proteger o sistema eleitoral desses ataques funestos.

Diante, então, do exposto, muito cuidado para não se deixar levar por conteúdos falsos. Vislumbra-se ser um embate acirrado, estressante e arduamente disputado, desse modo, rezemos para que cheguem a tão importante cargo, pessoas certas e comprometidas com as causas de seu município. Portanto, caro eleitor, procure sem emoção ou partidarismo extremado, um candidato que seja capaz de prometer e cumprir – na íntegra – as promessas feitas durante as campanhas, fazendo reinar entre nós, a justiça, a liberdade e a paz.

Espera-se que a campanha seja realizada em alto nível, sem ameaças, xingamentos e violências físicas, como merece nosso eleitorado, é o que se aguarda para a pujança de nossa população.

Antonio Cruz Gonçalves é empresário