Defesa da democracia e valorização da advocacia

O ano de 2025 começou com a nobre missão de representar advogadas e advogados como a primeira mulher presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE) em mais de 90 anos da entidade. É uma honra e uma grande responsabilidade, e simboliza um compromisso coletivo com toda a advocacia que, na sua lida diária, dedica-se incansavelmente a promover a justiça, a equidade e a verdade.

O nosso objetivo é construir uma OAB marcada pela união, inovação e inclusão. Teremos como prioridade avançar nas conquistas já alcançadas, sempre com transparência, diálogo e um olhar atento para todo o estado do Ceará.

Vamos seguir investindo na qualificação profissional, em modernização, em treinamento e em plataformas que facilitem o trabalho dos advogados e das advogadas, na Capital e no Interior. E esses investimentos serão realizados sem abrir mão da responsabilidade fiscal, que continuará norteando nossas decisões, com foco em mais benefícios e serviços à nossa classe.

Não aceitaremos retrocessos. Defenderemos a advocacia com coragem e autonomia. Ao longo dos próximos três anos, vamos trabalhar para que o respeito às prerrogativas, a defesa da independência do Poder Judiciário e a luta pelo acesso à Justiça sejam a tônica da nossa gestão. No que diz respeito à equidade de gênero, as mulheres advogadas contarão com iniciativas que fortaleçam a representatividade e reduzam as desigualdades que ainda persistem em nossa profissão, promovendo um ambiente mais justo e acolhedor para todos.

De forma perene, a OAB não apenas representa a advocacia, ela é viva e sempre atenta às demandas da sociedade, e atua como guardiã da Constituição, da cidadania e do Estado Democrático de Direito.

Estamos apenas começando. Ao lado de nossos diretores, conselheiros, presidentes e membros de comissão, presidentes e diretores de subseção, diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (CAACE) e diretoria da Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA-CE), faremos do Sistema OAB Ceará uma instituição ainda mais forte, independente e valorizada.

Vamos juntos construir um novo capítulo na história da advocacia cearense e cidadania!