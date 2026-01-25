Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Crédito inclusivo: caminhos para enfrentar a inadimplência no Brasil

Escrito por
Rafa Cavalcanti producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Rafa Cavalcanti é empreendedora
Legenda: Rafa Cavalcanti é empreendedora

O aumento da inadimplência no Brasil segue como um dos principais desafios econômicos e sociais do país. Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) apontam que 41,50% da população adulta estava negativada em fevereiro deste ano, o que representa 68,76 milhões de consumidores. Esse número reflete um aumento de 3,22% em relação ao mesmo período de 2024, o que revela os desafios enfrentados por milhões de brasileiros que encontram dificuldades para acessar serviços financeiros.

Nesse contexto, o crédito inclusivo desponta como uma alternativa concreta para mitigar os impactos da inadimplência. Trata-se de um conjunto de soluções pensado especialmente para atender consumidores fora do sistema financeiro tradicional, principalmente das classes C e D, oferecendo acesso a recursos básicos com mais segurança e condições ajustadas à realidade desses perfis.

Para isso, novas iniciativas impulsionadas por tecnologias ganham espaço com a oferta de soluções mais eficazes e acessíveis para as classes C e D, como nano-créditos, contas digitais simplificadas e plataformas financeiras. Ferramentas baseadas em inteligência artificial e análise de dados, por exemplo, permitem avaliar a capacidade de pagamento dos consumidores de forma mais justa, sem depender exclusivamente de históricos bancários tradicionais. Essas inovações oferecem aos negativados uma nova oportunidade de reorganizar suas finanças, evitando o endividamento excessivo e recuperando seu poder de compra.

Com o avanço da tecnologia, surgem iniciativas que vão desde o nano-crédito até contas digitais simplificadas e plataformas de educação financeira. Essas soluções têm como base o uso de inteligência artificial e análise de dados, permitindo avaliar a capacidade de pagamento dos consumidores de forma mais justa e personalizada. Em vez de se apoiar unicamente em históricos bancários formais, os novos modelos consideram comportamentos e padrões alternativos, ampliando o acesso ao crédito para quem mais precisa.

O resultado é a ampliação do acesso ao crédito, com impacto direto na economia do país. Isso porque, à medida que mais pessoas possuem condições de utilizar serviços financeiros, ocorre um aumento no consumo e nos investimentos, o que fortalece setores estratégicos e impulsiona o crescimento de pequenos negócios. Além disso, a formalização de trabalhadores e empreendedores informais tende a crescer, permitindo que uma parcela maior da sociedade acesse oportunidades econômicas e sociais.

Ao combinar inovação com responsabilidade social, o crédito inclusivo vai além do alívio momentâneo das dívidas: ele contribui para construir um ambiente econômico mais estável, acessível e sustentável. A democratização dos serviços financeiros, especialmente quando pensada sob a ótica da inclusão, pode ser um dos principais vetores de transformação no enfrentamento da inadimplência no Brasil. 

Rafa Cavalcanti é empreendedora

Jornalista
Colaboradores

Depois do Master e Reag os olhos se voltam ao BRB

Gregório José
Há 1 hora
João Guilherme Sabino Ometto é engenheiro
Colaboradores

Crime agrava o ônus demográfico

João Guilherme Sabino Ometto
Há 1 hora
Rafa Cavalcanti é empreendedora
Colaboradores

Crédito inclusivo: caminhos para enfrentar a inadimplência no Brasil

Rafa Cavalcanti
Há 1 hora
Maycon Oliveira é mercadólogo
Colaboradores

Aposentados, sim; Recolhidos aos aposentos, não

Maycon Oliveira
24 de Janeiro de 2026
Lisiane Paiva é enfermeira
Colaboradores

Doação de órgãos e tecidos: quando a ciência encontra a humanidade

Lisiane Paiva
24 de Janeiro de 2026
Helga Medved é vice-presidente da Associação Cearense de Magistrados (ACM)
Colaboradores

Boas práticas que fortalecem pessoas, comarcas e a Justiça

Helga Medved
23 de Janeiro de 2026
Márcio Ferreira é jornalista
Colaboradores

Por que Trump quer a Groenlândia

Márcio Ferreira
23 de Janeiro de 2026
Arthur Frota é empreendedor
Colaboradores

A guerra invisível do século XXI

Arthur Frota
23 de Janeiro de 2026
Alexandre Rolim é advogado
Colaboradores

Omissão estatal

Alexandre Rolim
22 de Janeiro de 2026
Antonio Netto é professor
Colaboradores

Saúde mental dos professores: uma crise silenciosa

Antonio Netto
22 de Janeiro de 2026
Giuseppe Moro é economista
Colaboradores

De olho nos números: O mercado de Renda fixa para 2026

Giuseppe Moro
21 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

A arquitetura perdeu a alma e as casas diminuiram

Gregório José
21 de Janeiro de 2026
Manoela Abreu é psicopedagoga
Colaboradores

O celular na formação das novas gerações

Manoela Abreu
20 de Janeiro de 2026
Maurício Filizola é farmacêutico
Colaboradores

Farmacêutico, pilar da saúde

Maurício Filizola
20 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Estabilidades provisórias

Para a própria boa utilização e preservação deste importante instituto jurídico que é a estabilidade provisória, é preciso ter claro que ela representa proteção contra a dispensa imotivada (sem justa causa)

Valdélio Muniz
19 de Janeiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Palavras cruzadas

A criação de Wynne contagiou milhões de pessoas, que logo passaram a se entreter com o preenchimento de cada jogo

Gilson Barbosa
19 de Janeiro de 2026
Rodrigo Vianna é administrador
Colaboradores

Quando o silêncio provoca ruídos difíceis de ignorar

Rodrigo Vianna
18 de Janeiro de 2026
Luciana Brites é psicopedagoga
Colaboradores

Gestação e Alfabetização: Entenda a interconexão para o desenvolvimento do aluno

Luciana Brites
18 de Janeiro de 2026
Elaine Ribeiro é psicóloga
Colaboradores

Cuidar da mente dá sentido à nossa existência

Elaine Ribeiro
18 de Janeiro de 2026
Renan Cola é psicanalista
Colaboradores

Beleza fatal: que peso carregam as pessoas muito bonitas?

Renan Cola
17 de Janeiro de 2026