Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Consumidor e Black Friday

Escrito por
Pedro Venturini producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Pedro Venturini é administrador
Legenda: Pedro Venturini é administrador

A experiência de compra nunca foi tão importante e, ao mesmo tempo, tão desafiadora. O consumidor de hoje está mais informado, exigente e atento à coerência entre o que as marcas prometem e o que de fato entregam. Nas milhares de visitas de cliente oculto todos os anos percebo que, apesar da evolução tecnológica e da multiplicidade de canais, muitas empresas ainda falham no essencial: cumprir o prometido.

Durante muito tempo, acreditou-se que o cliente buscava experiências extraordinárias. algo que o surpreendesse a cada contato. Mas o que observamos na prática é que o consumidor atual valoriza o simples que funciona: fazer o básico com excelência.

Quando um produto chega no prazo, quando o atendimento é respeitoso e o serviço corresponde ao que foi anunciado, a satisfação já é alta. Se, além disso, a empresa consegue surpreender positivamente, ela fideliza. Cumprir promessas é mais eficaz do que tentar impressionar.

As novas gerações trouxeram também novas referências de tempo e conveniência. Acostumadas a resolver tudo por aplicativos, elas esperam agilidade e precisão. Já não há espaço para processos lentos ou respostas evasivas. Cada setor tem sua particularidade, mas em todos, conhecer profundamente o cliente é a chave para entregar valor.

Outro aspecto que tem ganhado força nas decisões de compra é a sustentabilidade. Os consumidores estão mais atentos às práticas ambientais das empresas e consideram esse fator ao escolher uma marca. Compromisso ecológico e transparência geram credibilidade e, cada vez mais, fazem parte da equação da experiência do cliente.

A personalização é outro pilar fundamental. Mais de metade dos consumidores que acompanhamos valorizam um atendimento próximo e genuíno, feito por equipes que conhecem o produto e entendem as reais necessidades do cliente. Mesmo com o avanço da inteligência artificial, a confiança ainda nasce do contato humano.

E há algo que se tornou inegociável: a segurança digital. O cliente quer saber se suas informações estão protegidas e que a empresa respeita sua privacidade. A conformidade com a LGPD, o uso transparente de dados e a proteção das transações são hoje requisitos básicos de qualquer relação de consumo saudável e confiança.

A Black Friday é o maior palco para observar essas expectativas em ação, é o espelho do consumidor. Apesar do crescimento nas vendas, no ano passado, o período registrou um recorde de mais de 14 mil reclamações no Reclame AQUI, principalmente por atrasos na entrega, propaganda enganosa e produtos não recebidos. Esses números reforçam o que tenho identificado nas pesquisas: preço atrai, mas é a experiência que fideliza.

Segundo levantamento do E-commerce Brasil, cerca de 70% dos brasileiros se planejam financeiramente para a Black Friday, mas quase um terço ainda deixa as compras para a última hora. As categorias mais buscadas continuam sendo eletrônicos, eletrodomésticos, moda e beleza, enquanto cresce o interesse por produtos de uso cotidiano, como alimentos, cosméticos e itens de bem-estar, sinal claro de que o consumo se tornou mais consciente e pragmático.

Em um mercado tão competitivo, o maior diferencial não está no preço, mas na coerência. O consumidor quer conveniência, agilidade e segurança, mas, acima de tudo, quer lidar com marcas verdadeiras, que entregam o que prometem.

Acredito que o caminho para conquistar e manter esse cliente passa pela combinação entre tecnologia e humanização. Ferramentas de automação e inteligência artificial são essenciais para otimizar processos e oferecer eficiência, mas é o fator humano, a escuta ativa, a empatia e a consistência que realmente constroem a confiança.

A Semana do Cliente e a Black Friday são mais do que datas comerciais, são momentos de avaliação. Neles, o consumidor mede se a marca pratica o que comunica. E as empresas que passam nesse teste não apenas vendem mais, mas constroem relações duradouras.

Tenho visto que transformar boas intenções em experiências consistentes é o que gera resultados sustentáveis. No fim das contas, é disso que se trata: não apenas vender, mas criar relações baseadas em confiança e não apenas em transações.

Pedro Venturini é administrador

Kelvia Carneiro é administradora
Colaboradores

Educação financeira: o elo que falta na revolução digital brasileira

Kelvia Carneiro
Há 36 minutos
Pedro Venturini é administrador
Colaboradores

Consumidor e Black Friday

Pedro Venturini
Há 37 minutos
Wellington Sampaio
Colaboradores

A lei, os condomínios e a acessibilidade

Wellington Sampaio
06 de Novembro de 2025
Bruno Henrique é economista
Colaboradores

Planejar para aproveitar: o equilíbrio financeiro no fim de ano

Bruno Henrique
06 de Novembro de 2025
Gustavo Caetano é empresário
Colaboradores

Educação 5.0: Como a tecnologia está transformando o ensino e a aprendizagem?

Gustavo Caetano
05 de Novembro de 2025
Cláudia Schulz é presidente da Associação Brasileira de Startups
Colaboradores

Por que investir em startups no Brasil ainda é um ato de resistência?

Cláudia Schulz
05 de Novembro de 2025
Marcio Ribeiro é professor
Colaboradores

A ascensão da Publicidade de conteúdo curto e viral

Marcio Ribeiro
04 de Novembro de 2025
Luiz Gustavo Neves é empreendedor
Colaboradores

Futuro sem motorista

Luiz Gustavo Neves
04 de Novembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Direito e conhecimento

Ao acionar a justiça, o trabalhador, também em regra, somente pode requerer direitos relativos a cinco anos antes da data do ajuizamento da ação

Valdélio Muniz
03 de Novembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Dias do livro e da leitura

O resultado do envolvimento de mestres e familiares com o livro e a leitura, seu incentivo às novas gerações, tenderá sempre ao fomento dessa atividade tão necessária para a assimilação do conhecimento e do entretenimento

Gilson Barbosa
03 de Novembro de 2025
Aldelfredo Mendes é diretor comercial
Colaboradores

Logística no Brasil

Aldelfredo Mendes
02 de Novembro de 2025
Artur Marques é presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (AFPESP)
Colaboradores

35 anos do SUS

Artur Marques
02 de Novembro de 2025
Fábio Torquato é economista
Colaboradores

O produtor rural brasileiro: entre a preservação e a insegurança jurídica

Fábio Torquato
02 de Novembro de 2025
Thiago Machado é especialista em Suprimentos
Colaboradores

Três meses de tarifas desafiam o Ceará

Thiago Machado
01 de Novembro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Virgílio Távora

Gonzaga Mota
01 de Novembro de 2025
Filipe Brayan é advogado
Colaboradores

Dama X xadrez: a estratégia perdida do Estado

Filipe Brayan
31 de Outubro de 2025
Haley Carvalho é procurador-Geral de Justiça do Ceará
Colaboradores

Valorização que se constrói

Haley Carvalho
31 de Outubro de 2025
Luana Falcão é empresária
Colaboradores

Como o financiamento direto torna possível o sonho da casa e do terreno

Luana Falcão
30 de Outubro de 2025
Samuel Brasil é educador
Colaboradores

IA na redação: igualdade de oportunidades

Samuel Brasil
30 de Outubro de 2025
Professor da Unifor
Colaboradores

Ação de revisão criminal no STF

Para embasar a primeira resposta jurídica, a legislação que poderá ser consultada é a Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990

Agapito Machado
29 de Outubro de 2025