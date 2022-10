Agora é hora de fazer

As eleições estaduais de 2022 nos trouxeram muitas surpresas, muitos debates. Um deles não foi inédito: segurança pública. Em poucos meses, portanto, inauguraremos um novo governo, com novos nomes, em um ambiente de pós-pandemia, mais digitalizado, mas com uma dívida social: acabar com a sensação de medo no Ceará.

Acabar com o medo do cidadão, da cidadã que vai a rua, mas também acabar com o pavor das mães que temem ver seus filhos cooptados pelos criminosos. Não há fórmula, sabemos, mas há caminhos.

Investir mais em investigação, principalmente na vida cotidiana e financeira dos chefes de facções, esses merecem todos os rigores da lei, pois vivem a escravizar a nossa juventude. Capacitar os jovens para o mercado de trabalho, abrir as escolas aos fins de semana engajando pais e mães – para que eles se apropriem desses equipamentos, assim como aconteceu com as Areninhas.

E transformar a ação policial em uma conjuntura de segurança. Criar um ambiente coletivo de preocupação social com a preservação da vida. Porque apreendemos cada vez mais entorpecentes e armas, porém a sensação é de enxugar gelo.

Escrevo esse artigo porque renovei minha esperança no assunto com a declaração do futuro Governador Elmano de Freitas, quando diz que chamará a responsabilidade para si. Ele será o líder de uma possível grande mudança. Ele será o elo entre as pastas que somente juntas podem dar resposta que a sociedade espera.

Proponho que a nova abordagem envolva a presença física do Governador. Metas claras e públicas. O envolvimento obrigatório das pastas do esporte, da cultura, da educação e do social. Porque a segurança também dialoga com a segurança alimentar.

É preciso autonomia física e mental para dizer não à facção. É preciso segurança física e psicológica para dizer sim à escola. É preciso força institucional e pessoal para que homens e mulheres desse estado libertem a juventude que nos sucederá daqui a alguns anos e continuarão o trabalho de manter o Ceará como a terra da luz. Contra qualquer tipo de trevas.

Diego Barreto é delegado de Polícia Civil