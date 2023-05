A inclusão de PCD: defensores atuantes

A atuação dos defensores e defensoras públicas é essencial na luta pela inclusão de pessoas com deficiência (PCD). Nós temos como missão garantir o acesso aos direitos e à justiça para todos, especialmente àqueles que enfrentam desigualdades e vulnerabilidades, como é o caso das PCDs. Além de trabalhar para garantir o cumprimento da legislação e das políticas públicas voltadas para a inclusão. Essa responsabilidade também está presente na conscientização da população e na disseminação de informações de qualidade, como é o caso da Campanha Nacional de 2023, celebrada ao longo do mês de maio — mês do defensor e da defensora —, que tem como temática central: “Defensoria Pública: em ação pela inclusão”.

Ao longo do mês de maio, a associação nacional, as associações estaduais, como a ADPEC, e defensorias públicas estão empenhadas em promover campanhas educativas que visem alavancar a luta sobre o anticapacitismo e para a acessibilidade. Uma das bandeiras dentro dessa iniciativa é o respeito às diferenças e o repúdio a toda e qualquer forma de discriminação. É importante ressaltar que a inclusão de PCDs não é apenas uma questão de direitos humanos, mas também de promover benefícios para a sociedade no geral, como a contribuição para o desenvolvimento econômico, social e cultural do país. Dessa forma, o engajamento para promover ações que integrem todos à sociedade, com a igualdade de acessos e de oportunidades, é essencial.



À exemplo disso, a ADPEC está viabilizando momentos de troca de conhecimentos e de diálogo com entidades que visam a inclusão e a desmistificação de crenças populares, essas que afirmam que pessoas com deficiência não podem ter uma profissão ou mesmo viver plenamente com todos os seus direitos. As defensoras e os defensores públicos estão atuantes para mudar realidades e o mês do defensor está sendo uma grande oportunidade de distribuir informações que possam ajudar essa parcela considerável da população, tantas vezes marginalizada e esquecida. Nossa luta é pela inclusão plena, como força motriz de nossa sociedade, e, por essa causa, não medimos esforços.