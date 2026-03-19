Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

A cadeia de valor como elo imprescindível na descarbonização

Escrito por
Henrique Pereira producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Henrique Pereira é empreendedor
Legenda: Henrique Pereira é empreendedor

Neste ano, as estratégias de descarbonização do setor privado tendem a ganhar mais consistência, especialmente depois da COP30, que trouxe discussões relevantes. Além disso, o governo federal se mostrou disposto a acelerar essa agenda ao lançar um programa de preparação da indústria para competir em mercados mais exigentes e sinalizar que publicará as normas legais do mercado de carbono até o fim de 2026. 

Com isso, as empresas brasileiras não podem tratar o tema como um exercício restrito aos próprios ativos e operações diretas. E isso é importante porque quando o assunto é a descarbonização ainda é comum pensar apenas no que acontece “dentro de casa”: processos produtivos, consumo de energia, metas internas. Mas essa visão já não é suficiente. Em um cenário regulatório mais robusto e com metas climáticas cada vez mais ambiciosas, olhar para fornecedores, parceiros e até clientes deixou de ser opcional e passou a ser parte central da estratégia.

Esse ponto ganha ainda mais relevância com o avanço do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE), que prevê a quantificação de emissões líquidas associadas a remoções de carbono integradas aos processos de produção da empresa regulada. Ignorar a cadeia de valor nesse contexto não só compromete a efetividade da ação climática, como também aumenta riscos e reduz a competitividade dos negócios.

Outra necessidade é a integração setorial. A Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil é do tipo economy wide, ou seja, abrange todas as emissões de gases do efeito estufa da economia. Para alcançar a redução de 59% a 67% até 2035, em relação a 2005, será indispensável coordenação entre setores e cadeias produtivas inteiras. E isso inclui, de forma decisiva, um olhar integrado para as cadeias produtivas.

O setor de energia ilustra bem essa dinâmica no Brasil. O biometano, por exemplo, surge como uma grande oportunidade de descarbonização para grandes consumidores de combustíveis fósseis, mas sua origem está, em grande parte, em empresas médias, especialmente ligadas ao agronegócio e ao setor sucroenergético. É uma solução que nasce na base da cadeia e só ganha escala quando há articulação com grandes consumidores, infraestrutura adequada e sinais econômicos consistentes.

O mesmo vale para a eletrificação de processos industriais. Para que essa transição seja viável do ponto de vista competitivo, a energia precisa ser renovável, confiável e acessível. Sem segurança no fornecimento e preços adequados, a indústria tende a manter fontes fósseis por uma lógica econômica e operacional, um raciocínio que se repete em diferentes frentes da transição.

Longe de serem apenas quem recebe as exigências, as âncoras da cadeia de valor têm potencial para liderar esse movimento e ampliar a fronteira da ação climática para além de suas fronteiras organizacionais. O esforço inicial existe, mas os ganhos tendem a ser significativos para o acesso a novos clientes e a permanência em mercados globais. Uma pesquisa de 2025 do Boston Consulting Group aponta que 82% das empresas já identificam benefícios econômicos mensuráveis a partir de iniciativas de descarbonização.

É possível compreender, portanto, que a descarbonização não é um exercício individual. Ela exige colaboração, transparência e visão de longo prazo. A NDC brasileira aponta o caminho ao demandar uma abordagem transversal. Cabe agora às companhias entender que a cadeia de valor não é um complemento da estratégia climática, mas o seu núcleo. Ignorar essa realidade é desperdiçar eficiência, aumentar riscos e perder espaço em um mercado que avança rapidamente rumo a uma economia de baixo carbono.

A jornada do Brasil rumo ao Net Zero só será bem-sucedida com movimentos coordenados. A partir de agora, em 2026, abrem-se boas oportunidades para que empresas de médio porte ampliem sua atuação, gerem novos negócios e puxem toda a cadeia em direção à eficiência e à competitividade. Para isso, integração, coordenação e investimento precisam estar no centro das decisões da alta liderança.

Henrique Pereira é empreendedor

 
Luiz Carlos Diógenes de Oliveira
Colaboradores

Praia Formosa: a utopia de um corredor cultural

Luiz Carlos Diógenes de Oliveira
Há 1 hora
Henrique Pereira é empreendedor
Colaboradores

A cadeia de valor como elo imprescindível na descarbonização

Henrique Pereira
Há 1 hora
Professor da Unifor
Colaboradores

Ilicitude e licitude da prova

Exemplo usado pela doutrina derivada do artigo: interceptação telefônica ilegal, descoberta de endereço ou objeto, busca e apreensão posterior

Agapito Machado
18 de Março de 2026
Carolina Tavares é advogada
Colaboradores

Empreendedorismo feminino: uma agenda econômica que o Brasil não pode ignorar

Carolina Tavares
18 de Março de 2026
Rosette Nunes Correia Lopes é advogada
Colaboradores

Juntos contra a solidão

Rosette Nunes Correia Lopes
18 de Março de 2026
Consultor pedagógico
Colaboradores

Pedágio: inclusão lenta

Davi Marreiro
17 de Março de 2026
Marcelo Bissuh é empreendedor
Colaboradores

Confiança Cega: O perigo do viés da IA nas eleições brasileiras

Marcelo Bissuh
17 de Março de 2026
Jornalista
Colaboradores

Um amigo das árvores

Segundo uma de suas filhas, Francisco costumava também presentear amigos e curiosos com sementes ou “filhos” de seu pau-brasil

Gilson Barbosa
16 de Março de 2026
Jornalista
Colaboradores

Intervalo e saúde

Em regra, eles variam conforme o tamanho da jornada e, em casos especiais, segundo a natureza de certas atividades

Valdélio Muniz
16 de Março de 2026
Le Savoldi é escritora
Colaboradores

Quando a dor encontra palavras

Le Savoldi
15 de Março de 2026
Filipe Papaiordanou é advogado
Colaboradores

Crimes no Esporte e Governança

Filipe Papaiordanou
15 de Março de 2026
Lais Soares é especialista em administração de condomínios
Colaboradores

Segurança do trabalho é ativo estratégico para empresas

Lais Soares
15 de Março de 2026
Maria Alice Oliveira é engenheira de alimentos
Colaboradores

Proteína: nem vilã, nem excesso. O que realmente importa é qualidade, equilíbrio e orientação

Maria Alice Oliveira
14 de Março de 2026
Mávia Ximenes é fisioterapeuta
Colaboradores

O autismo na adolescência

Mávia Ximenes
14 de Março de 2026
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

Ética e moral

Gonzaga Mota
13 de Março de 2026
Rodrigo Erthal é professor
Colaboradores

A ficção científica salvará a humanidade

Rodrigo Erthal
13 de Março de 2026
Carone Lima é nutricionista
Colaboradores

Março Azul-Marinho: prevenção também começa no prato

Carone Lima
12 de Março de 2026
Saraiva Júnior é escritor
Colaboradores

Livros abandonados

Saraiva Júnior
12 de Março de 2026
Marineuza Rocha é médica
Colaboradores

O preço do excesso de telas e o transplante de córnea

Marineuza Rocha
11 de Março de 2026
Rafael Steinbruch é administrador
Colaboradores

Por que o mercado de imóveis residenciais voltou ao radar dos investidores

Rafael Steinbruch
11 de Março de 2026