82 anos de fundação da CAACE

Neste domingo, 18 de maio, celebramos os 82 anos de fundação da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, pilar assistencial da OAB-CE e que carrega um extenso histórico de serviços e conquistas para nossa classe. Mais de oito décadas depois a CAACE segue firme dentro de seu propósito de cuidar da categoria. Ofertamos serviços de saúde, como RPG, pilates, odontologia, fisioterapia, massoterapia, fonoaudiologia e nutrição. Ainda na área da saúde, temos importante parceria com operadoras de plano de saúde, ofertando à advocacia planos com preços e condições especiais. Nossos espaços situados nos Fóruns da Capital possuem estrutura moderna e bem equipada para proporcionar a advogados e advogadas condições dignas de trabalho.

O Coworking CAACE é outro equipamento moderno, com salas de reunião amplas e confortáveis, que condicionam aos seus usuários se sentirem em seu próprio escritório. Já as vans do Transfer CAACE transportam, diariamente e de forma gratuita, os profissionais da advocacia entre os Fóruns da Cidade. Temos também o CAACE Convênios, que são parcerias firmadas com mais de 1000 estabelecimentos de vários segmentos, ofertando à advocacia relevantes descontos e condições especiais em seus produtos e serviços. Esporte, lazer e cultura também é nosso foco, através de eventos e também apoio massivo em competições em que haja a presença da advocacia.

Mas a CAACE vai além da Capital. Hoje, chegamos em todo o Ceará através de nossas 17 subseccionais, em um processo de interiorização que atende à advocacia como um todo em nosso Estado. Neste 82° aniversário de fundação, temos inúmeros motivos para comemorar e para nos orgulharmos. Inauguramos, recentemente, nossa nova sede, que funciona ao lado da sede da OAB-CE. Um equipamento moderno e bem estruturado que trouxe mais conforto para quem busca nossos serviços e que otimizou nossa integração com a OAB-CE, facilitando a logística de advogados que precisam se deslocar entre ambos equipamentos.

E assim seguiremos: firmes, olhando para o futuro e focados na nossa missão de bem atender nossa classe, trazendo sempre novidades e melhorias. Continuamos, diariamente, motivados em fazer a diferença, acolhendo sobretudo aqueles profissionais que mais precisam do nosso amparo e do nosso cuidado, pois acreditamos que uma advocacia bem cuidada é uma advocacia mais forte e uma advocacia mais forte é importante pilar para garantir mais justiça e igualdade em nossa sociedade. Viva a advocacia! Viva a CAACE!!

Cássio Pacheco é presidente da CAACE