40 anos do Serviço Social da MEAC

O Serviço Social dos Hospitais Universitários-UFC/Ebserh tem por missão desenvolver ações socioeducativas em saúde, numa perspectiva interdisciplinar, de modo a fortalecer a cidadania e contribuir para o ensino, a pesquisa e a assistência em saúde segura.

A implantação do Serviço Social da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (MEAC) ocorreu em junho de 1985. Em 1988, com o advento da Reforma Sanitária e a institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), os serviços passam a dar respostas a essa nova configuração de gestão e de assistência na prestação dos serviços em saúde.

O Serviço Social, ao longo desses anos, esteve inserido nas diversas prestações oferecidas pela instituição. Por exemplo, participando de comitês, comissões e colegiados institucionais, além de fomentar espaços de formação profissional por meio das atividades de ensino e pesquisa.

O fortalecimento da atuação do Serviço Social aconteceu em 2003 quando foi reativado o Ambulatório de Adolescentes, sendo reinserida a assistente social no serviço. Também nesse período foi criado o primeiro Grupo de Trabalho em Humanização (GTH) cuja formação contou com assistentes sociais, psicólogas, socióloga, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e nutricionistas. Este fato marca as primeiras ações da Política Nacional de Humanização na MEAC.

Em 2014, a partir do Gerenciamento dos Hospitais Universitários pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), ocorre um novo reordenamento institucional. Nele, o Serviço Social de cada hospital (MEAC e Hospital Universitário Walter Cantídio) passa a contar com sua própria coordenação. Com a Ebserh, instala-se uma outra forma de trabalho e um novo organograma, com atuação por intermédio de linhas de cuidado.

Comemorar 40 anos de criação do Serviço Social da MEAC é considerar a contribuição de todos os sujeitos envolvidos no cotidiano da luta por um Sistema Único de Saúde UNIVERSAL, DEMOCRÁTICO e de QUALIDADE! Parafraseando Milton Nascimento, que os nossos desejos sejam fecundos e propiciadores de fartura, doçura e afeto!

Tereza Cristina Alves Ferreira é assistente social