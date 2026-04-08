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BTG Pactual compra Digimais, banco de Edir Macedo

O valor da compra não foi informado pela instituição.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Foto de Edir Macedo.
Legenda: Apesar do comunicado, a conclusão e fechamento da compra estão condicionadas a alguns fatores.
Foto: Redes sociais.

O BTG Pactual anunciou nesta quarta-feira (8) a compra do banco Digimais, controlado pelo Grupo Record, do bispo evangélico Edir Macedo. A compra foi confirmada por meio de comunicado ao mercado.

“O Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” ou “Banco”) vem comunicar aos acionistas e ao mercado em geral que celebrou documentos vinculantes para aquisição do controle acionário do Banco Digimais S.A. (“Banco Digimais”) (“Operação”)”, expressa o documento.

O valor da compra não foi informado pela instituição. Apesar do comunicado, a conclusão e fechamento da compra estão condicionadas à verificação de determinadas condições, dentre elas o lançamento do Processo Competitivo, que dá oportunidade a potenciais interessados na compra do banco.

Outros fatores também são fundamentais para o fechamento da operação: a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias, inclusive do Banco Central do Brasil e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

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Em fevereiro, o BTG Pactual anunciou a conclusão da aquisição de 48% da plataforma meutudo, criada em Fortaleza. O acordo ainda deve passar por aprovação dos órgãos reguladores. Os detalhes da transação não foram divulgados.

Fundada em 2017, a meutudo é uma fintech de acesso a crédito consignado, com foco em atendimento 100% digital. A sede da startup está no bairro Meireles, em Fortaleza, segundo o site da empresa. 

A parceria entre as instituições foi construída ao longo dos últimos anos. Segundo a nota divulgada pelo banco, mais de 80% dos recursos utilizados na criação da fintech são do BTG.

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