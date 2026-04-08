Bolão de Fortaleza acerta as 15 dezenas da Lotofácil e fatura prêmio de R$ 1,7 milhão

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Uma aposta de Fortaleza no modelo bolão conquistou o prêmio de R$ 1.767.336,48 no concurso 3655 da Lotofácil, realizado nesta terça-feira (7).

Além dessa, duas outras apostas também acertaram as 15 dezenas sorteadas. Uma aconteceu em Água Boa (MT) enquanto a outra foi registrada em Ribeirão Pires (SP).

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Na capital cearense, o bolão foi feito na Loteria Aldeota. Cada participante pagou R$ 197 para apostar 18 números e vai levar R$ 45.316,32.

Outras apostas simples e bolões do Ceará acertaram 14 dezenas e levaram entre R$2.254,07 e R$101.433,15.

O próximo concurso da Lotofácil será nesta quarta-feira (8), com prêmio estimado de R$ 2 milhões.

Veja os números sorteados na Lotofácil 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 10 - 11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 15 R$ 3,50 3.268.760 16 R$ 48,00 204.298 17 R$ 408,00 24.035 18 R$ 2.448,00 4.006 19 R$ 11.628,00 843 20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.