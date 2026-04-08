Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Agro Automóvel Papo Carreira Tecnologia

Bolão de Fortaleza acerta as 15 dezenas da Lotofácil e fatura prêmio de R$ 1,7 milhão

Cada participante vai receber R$ 45.316,32.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:12)
Negócios
Pessoa marca números em uma aposta de loteria Caxia com um caneta azul, ao lado de bilhetes de loteria e detalhes de apostas, promovendo a sorte e a diversão com jogos de azar.
Legenda: Outras duas apostas do Mato Grosso e São Paulo também faturaram o prêmio milionário.
Foto: Blossom Stock Studio/Shutterstock.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Uma aposta de Fortaleza no modelo bolão conquistou o prêmio de R$ 1.767.336,48 no concurso 3655 da Lotofácil, realizado nesta terça-feira (7).

Além dessa, duas outras apostas também acertaram as 15 dezenas sorteadas. Uma aconteceu em Água Boa (MT) enquanto a outra foi registrada em Ribeirão Pires (SP).

Veja também

teaser image
Negócios

Hapvida processa família Vorcaro por dívida de R$ 12 milhões após venda do Grupo Promed

teaser image
Negócios

Aneel abre processo para encerrar concessão da Enel em SP

Na capital cearense, o bolão foi feito na Loteria AldeotaCada participante pagou R$ 197 para apostar 18 números e vai levar R$ 45.316,32.

Outras apostas simples e bolões do Ceará acertaram 14 dezenas e levaram entre R$2.254,07 e R$101.433,15.

O próximo concurso da Lotofácil será nesta quarta-feira (8), com prêmio estimado de R$ 2 milhões.

Veja os números sorteados na Lotofácil

1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 10 - 11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
15 R$ 3,50 3.268.760
16 R$ 48,00 204.298
17 R$ 408,00 24.035
18 R$ 2.448,00 4.006
19 R$ 11.628,00 843
20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!
Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você  pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. 

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Pessoa marca números em uma aposta de loteria Caxia com um caneta azul, ao lado de bilhetes de loteria e detalhes de apostas, promovendo a sorte e a diversão com jogos de azar.
Negócios

Bolão de Fortaleza acerta as 15 dezenas da Lotofácil e fatura prêmio de R$ 1,7 milhão

Cada participante vai receber R$ 45.316,32.

Redação
Há 1 hora
Egídio Serpa

Eleições: entre empresários, clima é de medo e susto

Medo por causa da política fiscal gastadora, que aumenta a dívida e seus juros; susto pela clara insegurança jurídica

Egídio Serpa
Há 1 hora
Avião chegando ao aeroporto de Fortaleza.
Negócios

Quanto vão custar as passagens aéreas partindo de Fortaleza com a alta de 55% no querosene?

O Diário do Nordeste fez uma simulação considerando os principais destinos partindo Capital.

Gabriela Custódio
08 de Abril de 2026
Delania Santos

O 'puxa-saco' não é o problema, é o sintoma

Delania Santos
08 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Guerra no Oriente Médio: EUA enfraquecidos; o Irã mais forte

Donald Trump imaginou que Teerã era Caracas. Enganou-se, ficou num beco sem saída e aceitou a proposta de cessar-fogo

Egídio Serpa
08 de Abril de 2026
Foto de um hospital da Hapvida.
Negócios

Hapvida processa família Vorcaro por dívida de R$ 12 milhões após venda do Grupo Promed

A rede de saúde era avaliada em R$ 1,5 bilhão em 2021.

Redação
07 de Abril de 2026
Foto de uma tela de celular com o sistema Pix aberto.
Negócios

Pix é meio de pagamento mais utilizado no País no 2º semestre de 2025, diz BC

O meio foi responsável por 54,7% das transações, atingindo 42,9 bilhões de transações.

Bergson Araujo Costa
07 de Abril de 2026
foto de funcionário da Enel em rede de distribuição de energia.
Negócios

Aneel abre processo para encerrar concessão da Enel em SP

Processo administrativo de caducidade contra a distribuidora foi anunciado nesta terça-feira (7).

Redação
07 de Abril de 2026
foto de mão de pessoa segurando um cartão do Will Bank.
Negócios

FGC inicia pagamento a credores do Will Bank com mais de R$ 1 mil a receber

Para esta etapa, deverão ser pagos R$ 6,06 bilhões, correspondendo a cerca de 312 mil credores.

Redação
07 de Abril de 2026
Resultado Dia de Sorte 1198 de hoje, 07/04; prêmio é de R$ 150 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1198 de hoje, 07/04; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
07 de Abril de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2993 desta terça-feira (07/04); prêmio é de R$ 15,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2993 desta terça-feira (07/04); prêmio é de R$ 15,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
07 de Abril de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6995, desta terça-feira (07/04); prêmio é de R$ 8,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6995, desta terça-feira (07/04); prêmio é de R$ 8,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
07 de Abril de 2026
Resultado da Timemania 2377 de hoje, 07/04; prêmio é de R$ 17,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2377 de hoje, 07/04; prêmio é de R$ 17,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
07 de Abril de 2026
Homem de terno azul marinho e camisa branca em frente a fundo neutro.
Victor Ximenes

Cearense assume direção em divisão de energia da Fiesp

Victor Ximenes
07 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Agência Moody's mantém avaliação Muito Boa para BNB

Avaliação correspondente a "Muito Boa" foi concedida à unidade gestora dos ativos de terceiros do banco

Egídio Serpa
07 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Taxar blusinhas da China é proteger empregos no Brasil

Para a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecções (Abit) é preciso que haja concorrência igual para todos

Egídio Serpa
07 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Transnordestina: obras avançam. Trecho de Baturité exigirá atenção

Diretor comercial da empresa dona da ferrovia diz que a obra ficará pronta em dezembro do próximo ano

Egídio Serpa
07 de Abril de 2026
Imagem mostra a mão de uma pessoa conferindo o lucro da criptomoeda no celular.
Ana Alves

IR 2026: veja as novas regras para declarar Bitcoin e altcoins

Confira a análise completa sobre as mudanças na declaração de criptomoedas no Imposto de Renda deste ano.

Ana Alves
07 de Abril de 2026
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ao lado de celular na mão de uma pessoa.
Negócios

Profissões no Ceará perdem até R$ 850 no salário de entrada; veja ranking

Queda entre os valores de 2024 e 2025 chegou a quase 27%.

Gabriela Custódio e Letícia do Vale
07 de Abril de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6994, desta segunda-feira (06/04); prêmio é de R$ 3,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6994, desta segunda-feira (06/04); prêmio é de R$ 3,7 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
06 de Abril de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2908 – Sorteio de segunda-feira, 06/04; Prêmio de R$ 13,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2908 – Sorteio de segunda-feira, 06/04; Prêmio de R$ 13,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2908 nessa segunda-feira vão até as 20:30h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
06 de Abril de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3654, desta segunda-feira (06/04); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3654, desta segunda-feira (06/04); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
06 de Abril de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 831 - Sorteio de segunda-feira, 06/04; Prêmio de R$ 5,1 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 831 - Sorteio de segunda-feira, 06/04; Prêmio de R$ 5,1 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 831 em 06/04 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
06 de Abril de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2941 de hoje, segunda-feira, 06/04; prêmio é de R$ 100 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2941 de hoje, segunda-feira, 06/04; prêmio é de R$ 100 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2941 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 100 mil.

A. Seraphim
06 de Abril de 2026
Pés de café Robusta ainda em desenvolvimento, florescendo.
Agro

Café amazônico com produção 4 vezes superior ao Arábica entra em teste na Serra da Ibiapaba

O cultivo do Robusta abre novas fronteiras agrícolas em regiões onde o café tradicional não prosperaria.

Paloma Vargas
06 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Vaca cearense é a grande campeã nacional da raça Sindi

Ela pertence ao Haras Dona Rosa, de Pindoretama, e tem duas características: é boa na produção de leite e de carne.

Egídio Serpa
06 de Abril de 2026
Mulher mexe no celular, em aplicativo da Receita Federal.
Negócios

Imposto de Renda 2026: veja as datas de restituição e quem recebe primeiro

Neste ano, pessoas que tiveram imposto retido na fonte em 2024 e não foram obrigadas a declarar em 2025 vão receber restituição automática.

Redação
06 de Abril de 2026
Egídio Serpa

Eleição: Faec entregará plano quinquenal do agro aos candidatos

O planejamento será para o período 2027-2031 e será elaborado como colaboração do setor ao programa do próximo governo

Egídio Serpa
06 de Abril de 2026
Vista aérea da orla de Fortaleza.
Victor Ximenes

Preço de imóveis em Fortaleza tem a maior alta do Brasil entre capitais

Capital cearense supera Salvador e Belém no ranking do Índice FipeZAP de março de 2026. Veja preços nos bairros

Victor Ximenes
06 de Abril de 2026
Foto de cartelas de apostas da Mega-Sena, da Loterias Caixa.
Negócios

Quatro apostas do Ceará acertam cinco dezenas na Mega-Sena e ganham R$ 18 mil

Concurso 2992 da Mega-Sena não teve grande ganhador.

Redação
05 de Abril de 2026