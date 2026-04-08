Sorteio do concurso 832 da Super Sete será em novo horário nesta quarta-feira (08/04)

O concurso 832 da Super Sete será sorteado a partir de 17 horas nesta quarta-feira (8). Os apostadores poderão acompanhar o resultado em tempo real nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal e no Diário do Nordeste.

O prêmio é estimado em R$ 5,4 milhões.

Para participar do sorteio, os apostadores pagam uma aposta mínima, de R$ 3, e têm de sete a 21 números para escolher. As apostas podem ser feitas em uma lotérica, no site oficial da Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa.

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Qual o horário do sorteio da Super Sete?

Geralmente, o sorteio da Super Sete ocorre às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

Requisitos simples para fazer a aposta online