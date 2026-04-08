Sorteio do concurso 832 da Super Sete será em novo horário nesta quarta-feira (08/04)
O prêmio é de R$ 5,4 milhões.
O concurso 832 da Super Sete será sorteado a partir de 17 horas nesta quarta-feira (8). Os apostadores poderão acompanhar o resultado em tempo real nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal e no Diário do Nordeste.
O prêmio é estimado em R$ 5,4 milhões.
Para participar do sorteio, os apostadores pagam uma aposta mínima, de R$ 3, e têm de sete a 21 números para escolher. As apostas podem ser feitas em uma lotérica, no site oficial da Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa.
Veja também
Qual o horário do sorteio da Super Sete?
Geralmente, o sorteio da Super Sete ocorre às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.
Requisitos simples para fazer a aposta online
- Ser maior de 18 anos;
- Possuir um CPF válido;
- Ter um e-mail ativo;
- Ter um cartão de crédito com bandeiras Visa, MasterCard ou Elo.