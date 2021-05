Viaduto sobre a Avenida Mister Hull, no Antônio Bezerra, é liberado nos dois sentidos

O viaduto localizado sobre a Avenida Mister Hull, no bairro Antônio Bezerra, foi liberado nos dois sentidos nesta segunda-feira (3) após passar por reparos na estrutura. Com a liberação, o tráfego voltou à configuração original, com maior fluidez.

Os últimos serviços começaram na manhã do dia 24 de abril e tinham previsão de até 15 dias. O equipamento, contudo, passou por diferentes obras desde janeiro deste ano.

O processo realizou recuperação do concreto, substituição das juntas de dilatação, nova pintura no guarda-corpo e pintura antipichação nos pilares do viaduto. Quando o período de chuvas na Capital acabar, o viaduto receberá nova pavimentação com asfalto e sinalização. Os serviços têm previsão de início ainda neste mês.

De acordo com a Prefeitura, a obra teve objetivo de prolongar a vida útil do equipamento e conferir melhor tráfego e segurança à via, sendo concluída antes do prazo previsto.