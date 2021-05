Veja lista de agendados para vacinação nesta sexta-feira (14) em Fortaleza

A vacinação contra a Covid-19 será retomada para profissionais de saúde e pessoas com comorbidades nesta sexta-feira (14), em Fortaleza. Oito locais para aplicação dos imunizantes acolhem os agendados. Lista de agendamento para segundas doses não foi divulgada.

>> Veja a lista das pessoas com comorbidades que vão receber a 1ª dose nesta sexta-feira (14)

>> Veja a lista de profissionais de segurança agendados para esta sexta-feira (14)

Nesta quinta-feira (13), o Ceará recebeu mais um lote com 173.750 vacinas contra o novo coronavírus, sendo 103.750 da AstraZeneca e 70 mil da CoronaVac. Distribuição das doses só será feita aos municípios nesta sexta-feira (14), conforme o Camilo Santana.

Mais 41.600 da CoronaVac devem chegar por volta de 11h40 desta sexta, segundo anunciou o governador.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) recomendaram que o Ceará e Fortaleza direcionem as novas remessas da CoronaVac apenas para a aplicação da segunda dose (D2). A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) informou que seguirá a recomendação.

Segundo o governador Camilo Santana (PT), a remessa de CoronaVac não inclui as 25.019 doses que a Justiça Federal determinou que sejam enviadas imediatamente para garantir o quantitativo necessário para a segunda aplicação da CoronaVac em idosos.

Locais de vacinação

A imunização contra o novo coronavírus acontece na modalidade drive-thru e em salas de acolhimento.

Drive-thru:

Arena Castelão

Centro de Eventos

Shopping RioMar Fortaleza (Papicu)

Salas de acolhimento para vacinação:

Cuca Barra

Cuca Jangurussu

Cuca José Walter

Cuca Mondubim

Sesi Parangaba

Mutirão

Nesta quinta-feira (13), houve mutirão para atualizar a vacinação dos idosos que estavam com o esquema vacinal comprometido devido à falta da CoronaVac. Durante a manhã, houve filas extensas de carros e pessoas no Centro de Eventos.

Legenda: Fila de carros para drive-thru de vacinação contra Covid no Centro de Eventos Foto: Almir Gadelha