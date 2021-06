Veja lista de agendados para vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza nesta quinta-feira (1º)

A vacinação contra a Covid-19 ocorre para pessoas nascidas entre 1961 e 1986, nesta quinta-feira (1º de julho), em Fortaleza. Entre quinta e sexta-feira (2), mais de 60 mil pessoas estão agendadas na Capital.

A imunização ocorre nas modalidades drive-thru e salas de acolhimento nos 113 centros de vacinação contra a Covid-19 da Capital: 100 postos de saúde, quatro Cucas, três policlínicas, três shoppings, além do Sesi Parangaba, Castelão e o Centro de Eventos.

Os agendamentos podem ser consultados pela plataforma Vacine Já e por meio das listas de convocação publicadas pela Prefeitura.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão.

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Acompanhe no site da Prefeitura de Fortaleza as listas dos agendados, divulgadas diariamente. Você também receberá orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao dia do atendimento.

SERVIÇO

Telefone 0800 275 1475 - para pessoas que realizaram o preenchimento dos seus dados no Saúde Digital e que não receberam confirmação do cadastro por e-mail poderem consultar a efetivação do cadastro.