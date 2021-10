Veja lista de agendados para vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza nesta quarta-feira (13)

Em Fortaleza, nesta quarta-feira (13), a vacinação contra a Covid-19 deve atender em torno de 32,4 mil pessoas, a maior parte (28,8 mil) é de quem vai receber a segunda dose das vacinas Pfizer ou CoronaVac. A Prefeitura também espera vacinar com doses de reforço 3,5 mil idosos acima de 70 anos de idade.

Não há outras listas previstas para esse dia.

D1 sem agendamento

Em alguns casos, é possível tomar a D1 sem agendamento. São eles:

Pessoas a partir de 30 anos cadastrados no Saúde Digital ;

; Pessoas que faltaram à data da vacina porque estavam com diagnóstico da doença;

Pessoas que estavam em viagem a trabalho.

D2 para quem faltou ao agendamento

Quem faltou ao agendamento da segunda dose da vacina AstraZeneca pode tomar o imunizante diretamente nos seguintes locais de vacinação:

Centro de Eventos

Shopping RioMar Kennedy

Shopping Iguatemi

Já quem perdeu a segunda dose da CoronaVac ou da Pfizer, ou chegou à data limite para tomar, deve procurar um desses centros:

Quarta-feira (13/10) - Pfizer

Centro de Eventos

Shopping Rio Mar Fortaleza (Papicu)

Postos de saúde que possuem sala de vacinação Covid-19

Quarta-feira (13/10) - CoronaVac

Centro de Eventos

Sesi Parangaba

Cucas (Barra, Jangurussu,Mondubim e José Walter)

Dose de reforço para quem faltou ao agendamento

Idosos acima de 70 anos de idade que perderam o agendamento da dose de reforço podem procurar diretamente o Centro de Eventos.

Como ocorre a repescagem

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) iniciou a repescagem para adultos sem necessidade de agendamento para a primeira dose (D1) no dia 9 de setembro. O prazo acaba nesta quarta-feira (13), quando será atendido o público de 18 anos de idade.

Para ter acesso à repescagem de D1, o cidadão deverá comparecer a um dos locais de atendimento: Sesi Parangaba, Shopping RioMar Fortaleza ou nos Cucas (Barra, Jangurussu, Mondubim e José Walter). O atendimento é de 9h às 17h.

Já as gestantes e puérperas que perderam o agendamento devem se dirigir somente ao Centro de Eventos. É necessário levar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de endereço, além da comprovação do agendamento anterior.

Passo a passo para o cadastro no Saúde Digital

Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU

Nesse caso cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem o número 156.

COMO ACESSAR O CADASTRO DE VACINAÇÃO?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

ALTERAÇÕES NO CADASTRO

Para quem vai se vacinar, é permito mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.

